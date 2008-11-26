تخفیف60 درصدی هتلهای سرعین در جشنواره زمستانی اردبیل

مسعود علویان صدر در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: دومین جشنواره زمستانه اردبیل امسال هم در نیمه دوم فصل زمستان در منطقه پیست اسکی آلوارس برگزار خواهد شد که البته نسبت به سال گذشته ویژگیهای خاص خود را نظیر تخفیف 60درصدی هتلهای منطقه خواهد داشت.

وی از نمایش هنرمندان تجسمی کار کشور به عنوان یکی دیگر از این ویژگیها یاد کرد و افزود: در این جشنواره هنرمندان تجسمی سراسر کشور در جشنواره حضور یافته و با خلق آثار هنری از یخ و برف آثار تجسمی زیبایی را به نمایش می گذارند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان اردبیل با اشاره به برگزاری مسابقه اسکی آماتور در خلال این جشنواره نیز بیان کرد: در این مسابقه خانواده ها با ابزارها و وسایل ساخته خودشان شرکت کرده و به نفرات برتر نیز جوایزی داده می شود.

علویان صدر همچنین از برگزاری مسابقه اسکی حرفه ای در این جشنواره خبر داد و افزود: بر اساس مصوبه سفر هیئت دولت به این استان سازمان تربیت بدنی موظف شد امسال مسابقه ورزشهای زمستانی را به صورت حرفه ای در اردبیل برگزار کند و در این خصوص مسابقات اسکی حرفه ای رده جوانان در جریان جشنواره برگزار می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح وضعیت گردشگری اردبیل با اشاره به وجود 37منطقه نمونه گردشگری در این استان گفت: استان اردبیل در سال گذشته حدود پنج میلیون و 200هزار نفر گردشگر داخلی و حدود 35 هزار و 600نفر نیز گردشگر خارجی داشته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان اردبیل با اشاره به اینکه تا سال 83 هشت هزار و 240تخت هتلی در این استان وجود داشت، افزود: البته طی دو سال گذشته 37هتل دیگر نیز به مجموع هتلهای اردبیل اضافه شد و در مجموع شمار تختهای هتلی این استان به 12هزار و 450تخت رسید ضمن اینکه تا پایان برنامه چهارم توسعه پیش بینی می شود این میزان به دو برابر نیز افزایش یابد.

علویان صدر همچنین تاکید کرد: مناطق نمونه گردشگری ما در حال حاضر آماده سرمایه گذاری بخش خصوصی با سرمایه گذاری 735میلیارد تومانی بوده ضمن اینکه با عملیاتی شدن این امر سه هزار و 520نفر نیز اشتغال زایی می شود.