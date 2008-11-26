استان کرمان عاری از بیماری سیاه زخم است

غلامرضا زید آبادی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در 5 سال گذشته تا کنون از وقوع بیماری "شارین" در دامهای استان کرمان گزارشی دریافت نشده است و با کنترل دقیق واحد های دامپزشکی در سراسر استان کرمان این بیماری کاملا کنترل شده است.

وی تصریح کرد: بیماری شارین یکی از بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان است که در شرایط غیر بهداشتی می تواند موجب معضلات و مشکلات زیادی برای انسان و جمعیت دامی شود.

زید آبادی خاطر نشان کرد: نیروهای دامپزشکی همه روزه به بررسی و مراقبت از بیماریهای دامی پرداخته و گزارشات خود را در قالب سیستم "GIS" به مرکز استان ارسال می کنند همچنین واکسناسیون تمامی جمعیت دامی استان بر علیه بیماری سیاه زخم به صورت جدی دنبال می شود.

وی گفت: برای اطمینان از عدم شیوع بیماری در دامداریها به موجب ضوابط و دستورالعمل های موجود از مکانهای احتمال وجود عامل بیماری نمونه برداری و آزمایشات لازم به صورت مستمر صورت می گیرد.