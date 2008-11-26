سومین کلینیک طبی - ورزشی مناطق نفتخیز جنوب به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگالر مهر در اهواز، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی مناطق نفتخیز جنوب در آیین بهره برداری از این کلینیک گفت: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب همواره در کنار توجه جدی به تولید نفت و تامین بخش عمده ای از در آمد کشور، به رفاه، آسایش و سلامتی کارکنان خود توجه جدی داشته و احداث این مرکز در همین راستا است.

محمود معین فر اظهار داشت: این مرکز سومین کلینیک شرکت ملی مناطق نفت خیز جنو ب است که مکان یابی آن به گونه ای انجام شده که به محل کار کارکنان نزدیک باشد تا آنان پس از انجام وظایف کاری خود بتوانند پس از پایان زمان اداری به این محل مراجعه کنند و از امکانات و تجهیزات آن استفاده کنند.

وی ادامه داد: باشگاه فرهنگی ورزشی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان یکی از فعالترین و بزرگترین باشگاه های کشور در 20 رشته در بخش مردان و 10 رشته بانوان فعالیت دارد به همین دلیل راه اندازی اینگونه مجموعه ها می تواند گامی مثبت در راستای توسعه کیفی قابلیت های جسمانی و همچنین ارزیابی و ارزشیابی میزان توانایی های فیزیولوژیکی و حرکتی آنان باشد.

معین فر در مورد مشخصات این کلینیک گفت: مساحت کلی این مرکز هزار و 200 متر مربع است که به لحاظ امکانات و تجهیزات دارای یک سالن اصلی، سالن تنیس روی میز و اطاق تست پزشکی است که این اماکن مبه 42 دستگاه ورزشی استاندارد، یک تخته تشک آمادگی جسمانی و سه میز تنیس روی میز مجهز هستند.

وی گفت: برای ساخت و تجهیز این سالن چهار میلیارد و 150 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.