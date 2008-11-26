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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۷

اولین برکناری در لیگ والیبال/

سرمربی تیم والیبال گل گهر سیرجان برکنار شد

سرمربی تیم والیبال گل گهر سیرجان برکنار شد

مسئولان باشگاه گل گهر سیرجان سرمربی تیم والیبال این باشگاه را به دلیل عملکرد ضعیف در فصل جاری مسابقات لیگ برتر برکنار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال گل گهر سیرجان با وجود تجربه چند ساله از حضور در مسابقات باشگاهی کشور امسال یکی از ضعیف ترین تیم های شرکت کننده در رقابت های لیگ برتر است.

این تیم طی هفت هفته گذشته فصل جاری مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور تنها 7 امتیاز به دست آورد تا در جدول چهارده تیمی مسابقات، مکانی بهتر ازسیزدهمی نداشته باشد.

به همین دلیل مسئولان باشگاه سیرجانی برای جلوگیری از ادامه روند ناکامی های نماینده این باشگاه در لیگ برتر والیبال، ابراهیم وادی را از کادر فنی کنار گذاشتند تا خلیل آزمون به عنوان جایگزین وی و سرمربی جدید تیم والیبال گل گهر سیرجان مشغول به کار شود.

آزمون پیش از این نیز حضور در راس کادر فنی تیم گل گهرسیرجان را تجربه کرده بود. وی در بازی امروز گل گهر سیرجان مقابل سنگ آهن بافق یزد روی نیمکت تیمش می نشیند.

کد مطلب 790497

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