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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۲

10 کارخانه بسته بندی آب شرب در مازندران به بهره برداری می رسد

10 کارخانه بسته بندی آب شرب در مازندران به بهره برداری می رسد

ساری - خبرگزاری مهر: 10 کارخانه بسته بندی آب شرب با سرمایه گذاری حدود 500 میلیارد ریال در مازندران در دست بهره برداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل آب منطقه ای مازندران ظهر چهارشنبه در بازدید از شرکت بسته بندی همای البرز و دریوک آمل گفت: دامنه شمالی البرز به لحاظ برخورداری از چشمه های بسیار خوب و با کیفیت از ظرفیت بسیار بالایی جهت سرمایه گذاری صنعت بسته بندی آب برخودار است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین باید همه مسئولین و مردم استان تلاش کنند تا از این پتانسیل به نحو مطلوب و بهینه استفاده شود.  

عزیزالله واحد ظرفیت تولید واقعی صنایع مذکور در استان را روزانه به طور متوسط 500 هزار بطری در روز اعلام کرد و افزود : با حمایت از این صنایع می توان از ظرفیت اسمی این کارخانه ها را که بالغ بر 670 هزار بطری در روز است رساند.

رئیس هیئت مدیره آب منطقه ای مازندران با اشاره به ویژه گی های صنعت بسته بندی آب از جمله نوپا بودن آن خواستار ارائه تسهیلات مناسب به این صنعت از سوی بانک ها ، توجه ویژه به شبکه توزیع آن در سطوح داخلی و خارجی ،ایجاد تشکل مناسب در دو سطح استانی و ملی شد.

وی در پایان با ابراز خرسندی از تجهیزات بسیار مناسب این کارخانه ها از جمله برخورداری از آزمایشگاههای بسیار مجهز بر اخذ گواهینامه بین المللی از سوی این شرکت ها تاکید کرد.  

کد مطلب 790502

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