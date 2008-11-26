نماز شکر در پل میانگذر ارومیه اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این آیین معنوی با حضور استاندار، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی به همرا ه کارکنان پل میانگذر درایچه ارومیه به منظور شکرگذاری جهت اتمام این پل توسط دولتمردان در محل این پروژه برگزار شد.

همچنین در کنار قرائت دو رکعت نماز شکر نماز ظهر وعصر نیز با حضور حاضران قرائت شد.

کلنگ احداث پل میانگذر شهید کلانتری دریاچه ارومیه سال 1358 با قرائت اولین نماز جمعه به امامت حجت الاسلام غلامرضا حسنی و با حضور مسئولان وقت بر زمین زده شد.

این طرح هفته گذشته با حضور ریاست جمهوری کشورمان، وزیر راه و ترابری و جمعی از مقامات کشور و استانی پس لز تاخیر سه هفته ای افتتاح شد.

این پل 1709 متر طول دارد که 1276 متر آن در داخل دریاچه ارومیه اجرا شده و حدود 385 متر آن در دو طرف پل های اتصال است.

بیشترین تاثیر این پروژه صرفه جویی در مصرف سوخت، زمان و کاهش تصادفات و استهلاک وسایل نقلیه است.

همچنین با احداث این پل حدود 260 میلیارد ریال که از منابع ناشی از آن همه کشور بهره مند می شود صرفه جویی صورت گرفته است.

ساخت این پل یکی از دستاوردهای فنی - مهندسی کشور محسوب می شود.

پل میانگذر دریاچه ارومیه بخشی از آزادراه ارومیه - تبریز است که با بهره برداری از آن مسیر 260 کیلومتری این دو شهر به نصف کاهش می یابد.