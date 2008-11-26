تولید خودکارهای دیجیتال؛ خودکاری چند منظوره برای خبرنگاران

به گزارش خبرگزاری مهر، روان نویس و خودکار دیجیتال یکی از محصولات مدرنی است که از سال 2002 میلادی به کمک گروه وسیعی از افراد از جمله خبرنگاران آمده که برای انجام کارهای مختلف نیازمند استفاده فراوان از کاغذ و خودکار هستند. با ثبت تصاویر دیجیتالی از آنچه توسط فرد بر روی سطحی کاغذ مانند نوشته می شود نیاز به استفاده از کاغذهای یادداشت را به میزان چشمگیری کاهش داده است.

با این حال نمونه های قدیمی این تکنولوژی به دلیل داشتن محدودیتهایی از جمله عدم هماهنگی با سرعت نوشتاری فرد و دست خطهای مختلف، مشکلاتی را برای کاربران خود ایجاد کرده است.

شرکت Livescribe با تولید نمونه ای جدید از خودکارهای دیجیتال به این مشکل خاتمه داده است. این خوکار منحصر به فرد از ضربه های وارد شده بر نوک خودکار برای رد یابی مسیر خود بر روی صفحات مخصوص چاپ شده استفاده کرده و متن را به صورت دیجیتالی ثبت می کند.

علاوه بر تصویربرداری از مطالب نوشته شده، خودکار توانایی ضبط صدا را نیز خواهد داشت. به این معنی که در جلسات و نشستها فرد علاوه بر یاد داشت برداری سریع می تواند به راحتی سخنان را به صورت دیجیتالی ضبط کرده و سپس به رایانه منتقل کند. میکروفن این خودکار از حساسیت بالایی برخوردار بوده و توانایی ضبط هر گونه صدایی به جز صدای ناشی از برخورد کاغذ و خودکار را خواهد داشت زیرا این میکروفن در برابر این فرکانس از صوت فیلتر شده است.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، با این تکنولوژی نوین افراد مختلف از جمله خبرنگاران که نوشتن قسمت اعظم شغل آنها را تشکیل می دهد می توانند به راحتی قسمتهای مختلف متن نوشتاری را انتخاب کرده و همزمان به صدای مرتبط با آن متن گوش سپرده و متن مورد نظر را تکمیل کنند.