هر گونه شکار حیوانات در استان کرمان ممنوع است

عباسعلی دامنگیر در گفتگو با مهر اظهار داشت: امسال شکار و صید حیوانات در استان کرمان ممنوع اعلام شده است و پروانه شکار برای شکارچیان صادر نشده است.

وی تصریح کرد: خشکسالی در سالهای اخیر تاثیر منفی بر جمعیت حیوانات و حیاط وحش استان کرمان گذاشته است و زاد و ولد حیوانات به خصوص در مناطق کم آب کاهش یافته است هر چند که اقدامات حمایتی برای تامین علوفه و آب در این مناطق انجام شده اما به دلیل خشک شدن اکثر منابع ابی و مراتع جمعیت حیوانات کاهش یافته است.

وی گفت: در کنار بحث خشکسالی با توجه به نزدیکی به فصل زمستان و کوچ پرندگان احتمال شیوع بیماری آنفلوانزای پرندگان در پرندگان مهاجر وجود دارد.

دامنگیر عنوان کرد: هر گونه خرید و فروش حیوانات ممنوع است و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

وی گفت: از سال گذشته تاکنون500 نفر شکارچی متخلف دستگیر شده اند و سعی شده است با افزایش نیروهای شکاربان با شکارچیان غیر مجاز برخورد شود.