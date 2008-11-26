دستگاههای کوچک کننده بینی کلاهبرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن نراقی متخصص جراحی گوش، گلو و بینی با بیان اینکه در حال حاضر عده ای سودجو و فرصت طلب، با بهره مندی از تبلیغات کاذب، به ویژه از طریق برنامه های ماهواره ای در تلاش برای فریب مردم به ویژه زنان و دختران جوان متقاضی جراحی زیبایی بینی هستند گفت: این نوع دستگاهها به هیچ عنوان در دنیای پزشکی مورد تایید علمی نبوده و فقط نوعی سودجویی محسوب می شود. به همین خاطر به مردم توصیه می شود در دام تبلیغات کاذب و گمراه کننده گرفتار نشوند.

این عضو آکادمی جراحان پلاستیک و ترمیمی صورت آمریکا افزود: هم اکنون برخی کرم های موضعی نیز به عنوان کوچک کننده بینی در بازار عرضه می شود که به هیچ عنوان قابلیت علمی و درمانی ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از مردم به ویژه افرادی که در تلاش برای جراحی بینی یا پلاستیک هستند، خواست صرفا اطلاعات مورد تایید و مناسب را از طریق مراجع علمی، پزشکی و دانشگاهی معتبر به دست آورند.

عضو جامعه جراحان بینی اروپا در پایان گفت: در حال حاضر به دلیل اطلاع رسانی های گسترده مراکز علمی، پزشکی و مسئولان مربوطه و به واسطه تلاش چشمگیر رسانه های مختلف گروهی، شاهد کاهش قابل توجه متقاضیان عملهای جراحی زیبایی و پلاستیک غیر ضروری در مراکز درمانی کشور هستیم.