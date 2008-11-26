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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۲

دکتر محسن نراقی:

دستگاههای کوچک کننده بینی کلاهبرداری است

دستگاههای کوچک کننده بینی کلاهبرداری است

رئیس انجمن تحقیقات راینولوژی درباره شیوه جدید کلاهبرداری از مردم با استفاده از دستگاههای کوچک کننده بینی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن نراقی متخصص جراحی گوش، گلو و بینی با بیان اینکه در حال حاضر عده ای سودجو و فرصت طلب، با بهره مندی از تبلیغات کاذب، به ویژه از طریق برنامه های ماهواره ای در تلاش برای فریب مردم به ویژه زنان و دختران جوان متقاضی جراحی زیبایی بینی هستند گفت: این نوع دستگاهها به هیچ عنوان در دنیای پزشکی مورد تایید علمی نبوده و فقط نوعی سودجویی محسوب می شود. به همین خاطر به مردم توصیه می شود در دام تبلیغات کاذب و گمراه کننده گرفتار نشوند.

این عضو آکادمی جراحان پلاستیک و ترمیمی صورت آمریکا افزود: هم اکنون برخی کرم های موضعی نیز به عنوان کوچک کننده بینی در بازار عرضه می شود که به هیچ عنوان قابلیت علمی و درمانی ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از مردم به ویژه افرادی که در تلاش برای جراحی بینی یا پلاستیک هستند، خواست صرفا اطلاعات مورد تایید و مناسب را از طریق مراجع علمی، پزشکی و دانشگاهی معتبر به دست آورند.

عضو جامعه جراحان بینی اروپا در پایان گفت: در حال حاضر به دلیل اطلاع رسانی های گسترده مراکز علمی، پزشکی و مسئولان مربوطه و به واسطه تلاش چشمگیر رسانه های مختلف گروهی، شاهد کاهش قابل توجه متقاضیان عملهای جراحی زیبایی و پلاستیک غیر ضروری در مراکز درمانی کشور هستیم.

کد مطلب 790512

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