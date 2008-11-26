33 رتبه برتر پرسش مهر به دانش آموزان قمی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین امین جعفری ظهر امروز در همایش تجلیل از برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری پرسش مهر، با اشاره به پرسش مهر گفت: دانش آموزان قمی امسال نیز مانند سال های گذشته در طرح پرسش مهر شرکت کردند که در نهایت 33 رتبه برتر در رشته های متفاوت به دانش آموزان قمی رسید.



وی افزود: از میان هفت هزار طرح دانش آموزی رسیده به بنیاد نخبگان 700 طرح باید و به عنوان طرح برتر به ثبت رسیده است که بیانگر میزان رشد علمی دانش آموزان استان است.



وی تصریح کرد: دانش آموزان قمی دارای ظرفیت های بسیاری هستند که باید این ظرفیت ها و استعدادها کشف شده و مورد بررسی و بهره برداری قرار گیرد.



امین جعفری گفت: کسب رتبه های یک رقمی در کنکور سراسری وهمچنین کسب مدال طلا در مسابقات کشوری و بین المللی از جمله مقام هایی است که دانش آموزان قمی کسب کرده اند.



وی افزود: این سازمان نیز طی مراسم باشکوهی از این افتخار آفرینان تجلیل خواهد کرد.