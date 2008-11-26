دسته گل معلم رئیس جمهور! / حساب زیاری با کرام الکاتبین است!

به گزارش خبرنگار مهر در همایش سپاس بازنشستگان از رئیس جمهور کشورمان که پیش از ظهر امروز در مجلس قدیم با حضور عبدالرضا مصری وزیر رفاه، غلامحسین الهام سخنگوی دولت و تعدادی از مسئولان سازمان بازنشستگی برگزار شد با حاشیه های جالبی نیز همراه بود.

در این همایش خانم قلی پور معلم کلاس اول دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور حضور داشت که در ابتدای این مراسم رئیس جمهور حلقه گلی را به گردن معلم خود آویخت و سپس معلم دکتر احمدی نژاد لوح سپاس و تقدیری به نمایندگی از طرف بازنشستگان به وی تقدیم کرد.

در ادامه این همایش و به هنگام سخنرانی رئیس جمهور تعدادی از بازنشستگان هم به بیان مشکلات و نظرات خود پرداختند به گونه ای که یکی از بازنشستگان حاضر خطاب به دکتر احمدی نژاد خواستار اشتغال به کار مجدد تحصیل کرده های بازنشسته شد که رئیس جمهور در پاسخ به وی گفت: قانون فعلی دارای دست اندازهایی است که در حال بررسی و حل موانع آن هستیم.

همچنین یکی از افراد حاضر در گروه کر بازنشستگان ،‌ خواهان اعزام این گروه به حج عمره شد که رئیس جمهور با تعجب خطاب به وی، اظهار داشت: فقط گروه کر را اعزام کنیم!

در ادامه یکی از بازنشستگان حاضر در این همایش خواستار حج عمره بازنشستگان و همسرانشان شد که رئیس جمهور خطاب به مصری وزیر رفاه تصریح کرد: هزینه همسران بازنشستگان برای تشرف به حج عمره را شما تقبل کنید و هزینه افراد حاضر هم با خود این عزیزان باشد.

همچنین یکی از بازنشستگان با صدای بلند گفت: حداقل حقوق 325 هزار تومان است که بنده دریافت می کنم و برخی هم حداقل حقوقشان 1 میلیون و خورده ای است و لذا تورم هم بر مبنای بیش از 1 میلیون تومان است.

وی ادامه داد: ما بازنشستگان در حال له شدن در زیر تورم هستیم، به داد ما برسید!

بازنشسته حاضر دیگری خطاب به رئیس جمهور گفت : بنده بازنشسته راه آهن هستم و چندی پیش درخواست دیدار با مدیرعامل شرکت راه آهن (زیاری) را داشتم که وی ما را به حضور نپذیرفت ، رئیس جمهور خطاب به این فرد تصریح کرد: اگر شما را نپذیرفته باشد حسابش با کرام الکاتبین است.

در ادامه یکی از بازنشستگان خانم گفت: سن همه ما بالای 50 سال است و نیازمند رسیدگی درمانی بیشتری هستیم که دکتر احمدی نژاد با تعجب خطاب به وی تصریح کرد: چه طور شد سن خانمها رفته بالای 50 سال!

بازنشستگان بسیاری در این مراسم تقاضای بیان مشکلات خود را داشتند که به دلیل کمبود وقت ، رئیس جمهور خطاب به آنان گفت: مصری وزیر رفاه و غرقی از دفتر نهاد ریاست جمهوری در خدمت شما عزیزان برای استماع مشکلاتتان هستند و بعد از این مراسم باید گزارش لازم را به بنده ارائه کنند.