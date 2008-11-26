رشته پرورش طیور و زنبورعسل در پردیس کشاورزی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج دکتر محمد مرادی ظهر امروز در نشست خبری اظهار داشت: در حال حاضر در گروه علوم دامی این دانشگاه در مقطع کارشناسی رشته دام و طیور و در مقطع کارشناسی ارشد در سه گرایش تغذیه، ژنتیک و اصلاح و فیزیولوژی دانشجویان مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: از سال تحصیلی آینده دو گرایش پرورش زنبور عسل و پرورش طیور نیز در پردیش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران راه اندازی و به ترتیب سه و چهار نفر را در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش می کند.

مرادی خاطرنشان کرد: در مقطع دکترا نیز گروه علوم دامی در گرایش تغذیه و در رشته فیزیولوژی در گرایش های تولید مثل دانشجو دارد و در گرایش های رشد و هضم در سالهای آینده دانشجو می پذیرد.

این مسئول یادآور شد: گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 19 عضو هیئت علمی، 146 دانشجو در مقطع کارشناسی، 78 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 72 دانشجو در مقطع دکترا دارد.