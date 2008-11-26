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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۰۰

51 مدرسه حاشیه راه های گلستان ایمن سازی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان اعلام کرد: طرح ایمن سازی 51 مدرسه حاشیه راههای استان با توزیع اقلام آموزشی انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی لطفی ظهر چهارشنبه در جلسه اتاق فکر این اداره کل افزود: توسعه آموزش فرهنگ ترافیک و تردد در طول و عرض جاده ها از جمله اهداف اجرای این طرح است.

وی اظهار داشت: اکنون پنج هزارو 500 دانش آموزمشغول تحصیل در مدارس دو شیفت  زیر پوشش طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها قرار دارند.

لطفی خاطرنشان کرد: شناسایی مدارس با شرایط خاص فیزیکی، برگزاری جلسات با نمایندگان مدارس و آموزش و پرورش، ارزیابی سطح آموزش انجام شده و توزیع اقلام و تجهیزات ایمنی از جمله اقدامات انجام شده برای اجرای این طرح است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان، شناسایی و بررسی مسائل و مشکلات پیش روی سازمان و بهبود روشهای انجام فرآیندها و فعالیتها، ایمنی جاده ها، اصلاح و بازنگری دستورالعملها، تکریم ارباب رجوع، زیرساختهای فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی را از اهداف جلسه اتاق فکر این اداره کل برشمرد.

استان گلستان 368 هزار دانش آموز، سه هزار و 608 مدرسه و بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی و روستایی دارد.

کد مطلب 790530

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