51 مدرسه حاشیه راه های گلستان ایمن سازی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی لطفی ظهر چهارشنبه در جلسه اتاق فکر این اداره کل افزود: توسعه آموزش فرهنگ ترافیک و تردد در طول و عرض جاده ها از جمله اهداف اجرای این طرح است.

وی اظهار داشت: اکنون پنج هزارو 500 دانش آموزمشغول تحصیل در مدارس دو شیفت زیر پوشش طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها قرار دارند.

لطفی خاطرنشان کرد: شناسایی مدارس با شرایط خاص فیزیکی، برگزاری جلسات با نمایندگان مدارس و آموزش و پرورش، ارزیابی سطح آموزش انجام شده و توزیع اقلام و تجهیزات ایمنی از جمله اقدامات انجام شده برای اجرای این طرح است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان، شناسایی و بررسی مسائل و مشکلات پیش روی سازمان و بهبود روشهای انجام فرآیندها و فعالیتها، ایمنی جاده ها، اصلاح و بازنگری دستورالعملها، تکریم ارباب رجوع، زیرساختهای فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی را از اهداف جلسه اتاق فکر این اداره کل برشمرد.

استان گلستان 368 هزار دانش آموز، سه هزار و 608 مدرسه و بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی و روستایی دارد.