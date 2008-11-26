راه اندازی ایستگاه بلوتوث صلواتی در اهر

به گزارش خبرنگار مهر در اهر ، فرمانده حوزه مقاومت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در خصوص این مرکز گفت: این ایستگاه با هدف فرهنگ سازی استفاده درست و صحیح از فناوری‌های جدید همچون بلوتوث راه اندازی شده است .

سید علی حسینلر ادامه داد : در این ایستگاه که به همت کانون فضای مجازی این حوزه در واحد اهر برپا شده دانشجویان به صورت رایگان نرم‌افزارهای متنوع کاربردی، مذهبی، حماسی، سرود و ... برای تلفن‌های همراه دانشجویان و علاقمندان به صورت بلوتوث دریافت می‌کنند.

وی همچنین تشکیل هسته‌های علمی دانشجویی برای عضویت دانشجویان نخبه، مبتکر و خلاق و بهره‌مندی این دانشجویان از تسهیلات ویژه علمی ـ پژوهشی را از دیگر کارهای انجام شده در این واحد اعلام کرد.

حسینلر اظهار داشت :‌ تشکیل کانون‌های فرهنگی هنری، دفتر مشاوره و دفتر پاسخ به شبهات دینی، برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی، نشست‌های مختلف آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و عقیدتی از دیگر برنامه‌های در دست اجرای بسیج دانشجویی است.