دهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی کشور شنبه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مانور سراسری به همت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و با همکاری ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما و جمعیت هلال احمر برگزار خواهد شد که در آن بیش از 140 هزار مدرسه و 14 میلیون دانش آموز مناطق مختلف به صورت همزمان با به صدا درآمدن زنگ زلزله و ایمنی از شبکه سراسری صدا و شبکه های استانی در فاصله زمانی 10 الی 10:15 صبح به مدت یک دقیقه برگزار می شود.

در این مانور دانش آموزان تمامی مقاطع از پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی با به صدا درآمدن زنگ زلزله و ایمنی به مدت یک دقیقه اقدام پناهگیری می کنند، سپس از کلاس خارج و به محوطه باز می روند

هدف از اجرای این مانور، افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در مورد زلزله و ایجاد آمادگی برای انجام واکنشهای صحیح و سریع در برابر آن، آشنایی دانش آموزان با حوادث طبیعی و چگونگی مقابله با آن جهت ایجاد آرامش روانی و برانگیختن حس کنجکاوی دانش آموزان نسبت به پدیده های طبیعی است.

ایجاد فرهنگ ایمنی و مقاوم سازی و نیز کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله، از دیگر اهداف دهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی است.

این مانور در مدرسه راهنمایی دخترانه حضرت زینب کبری واقع در میدان بهمن، یاغچی آباد، خیابان بهمنیار، اول شهرک فرهنگیان، نبش خیابان دانش با حضور وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولین به صورت نمادین برگزار می شود و دانش آموزان پس از پناهگیری و خروج به امداد رسانی به مصدومان فرضی زلزله می پردازند.

مانورسراسری به همت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی از سال 1375 به پیشنهاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در مهدکودکها و مدارس ابتدایی شهر تهران به اجرا درآمد و از سال 1378 به سراسر کشور تسری یافت. همچنین به منظور هر چه بهتر برگزار شدن مانور، تفاهم نامه ای در سال 1381 بین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، کشور و آموزش و پرورش و نیز جمعیت هلال احمر و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید که در آن بر استمرار، بسط و گسترش فعالیتهای مانور سراسری زلزله و ایمنی تاکید شد.