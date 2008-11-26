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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۱۲

دهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی کشور شنبه برگزار می شود

دهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی کشور شنبه برگزار می شود

دهمین مانور سراسری "زلزله و ایمنی" روز شنبه 9 آذرماه سال جاری، با نواختن زنگ زلزله، به طور همزمان در مدارس سراسر کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مانور سراسری به همت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و با همکاری ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما و جمعیت هلال احمر برگزار خواهد شد که در آن بیش از 140 هزار مدرسه و 14 میلیون دانش آموز مناطق مختلف به صورت همزمان با به صدا درآمدن زنگ زلزله و ایمنی از شبکه سراسری صدا و شبکه های استانی در فاصله زمانی 10 الی 10:15 صبح به مدت یک دقیقه برگزار می شود.

در این مانور دانش آموزان تمامی مقاطع از پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی با به صدا درآمدن زنگ زلزله و ایمنی به مدت یک دقیقه اقدام پناهگیری می کنند، سپس از کلاس خارج و به محوطه باز می روند

هدف از اجرای این مانور، افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در مورد زلزله و ایجاد آمادگی برای انجام واکنشهای صحیح و سریع در برابر آن، آشنایی دانش آموزان با حوادث طبیعی و چگونگی مقابله با آن جهت ایجاد آرامش روانی و برانگیختن حس کنجکاوی دانش آموزان نسبت به پدیده های طبیعی است.

ایجاد فرهنگ ایمنی و مقاوم سازی و نیز کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله، از دیگر اهداف دهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی است.

این مانور در مدرسه راهنمایی دخترانه حضرت زینب کبری واقع در میدان بهمن، یاغچی آباد، خیابان بهمنیار، اول شهرک فرهنگیان، نبش خیابان دانش با حضور وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولین به صورت نمادین برگزار می شود و دانش آموزان پس از پناهگیری و خروج به امداد رسانی به مصدومان فرضی زلزله می پردازند.

مانورسراسری به همت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی  از سال 1375 به پیشنهاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در مهدکودکها و مدارس ابتدایی شهر تهران به اجرا درآمد و از سال 1378 به سراسر کشور تسری یافت. همچنین به منظور هر چه بهتر برگزار شدن مانور، تفاهم نامه ای در سال 1381 بین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، کشور و آموزش و پرورش و نیز جمعیت هلال احمر و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید که در آن بر استمرار، بسط و گسترش فعالیتهای مانور سراسری زلزله و ایمنی تاکید شد.

کد مطلب 790533

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