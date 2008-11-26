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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۱۴

سردخانه مرکزی اقلام منجمد مدارس شبانه روزی استان زنجان احداث می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: معاونت پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش استان زنجان گفت: تا پایان سال آینده سردخانه مرکزی نگهداری گوشت و اقلام منجمد مدارس شبانه روزی استان زنجان احداث خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جلال منصوری ظهر امروز در جلسه گردهمایی مدیران مدارس شبانه روزی شهرستان ایجرود افزود: با بهره برداری از این سردخانه منجمد مصرفی مدارس شبانه روزی با کیفیت بهتر و سریعتر در اختیار مدارس قرار می گیرد.

وی ادامه داد: سه درصد اعتبارات تعمیرات مدارس مناطق و شهر ستانها به منظور تعمیرات ضروری مدارس شبانه روزی در اختیار فرمانداریها قرار گرفته است.

همچنین در ادامه این همایش بهلولی مدیرآموزش و پرورش شهرستان ایجرود گفت: 91 دبیر وظیفه آموزش 1846 دانش آموز مقطع متوسطه را در 82 کلاس بر عهده دارند.

وی خواستار توجه جدی مدیران به راهبردی کیفی تدریس فعال سازی شوراها و کمیته ها ی دانش آموزی شد.

در پایان این گردهمایی سایت دبیر ستان باقر العلوم شهر حلب با اعتبار 110 میلیون ریال افتتاح و به بهره برداری رسید.

در این سایت 11 کاپیوتر برای استفاده 211 دانش آموز در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 790534

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