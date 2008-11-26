سردخانه مرکزی اقلام منجمد مدارس شبانه روزی استان زنجان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جلال منصوری ظهر امروز در جلسه گردهمایی مدیران مدارس شبانه روزی شهرستان ایجرود افزود: با بهره برداری از این سردخانه منجمد مصرفی مدارس شبانه روزی با کیفیت بهتر و سریعتر در اختیار مدارس قرار می گیرد.

وی ادامه داد: سه درصد اعتبارات تعمیرات مدارس مناطق و شهر ستانها به منظور تعمیرات ضروری مدارس شبانه روزی در اختیار فرمانداریها قرار گرفته است.

همچنین در ادامه این همایش بهلولی مدیرآموزش و پرورش شهرستان ایجرود گفت: 91 دبیر وظیفه آموزش 1846 دانش آموز مقطع متوسطه را در 82 کلاس بر عهده دارند.

وی خواستار توجه جدی مدیران به راهبردی کیفی تدریس فعال سازی شوراها و کمیته ها ی دانش آموزی شد.

در پایان این گردهمایی سایت دبیر ستان باقر العلوم شهر حلب با اعتبار 110 میلیون ریال افتتاح و به بهره برداری رسید.

در این سایت 11 کاپیوتر برای استفاده 211 دانش آموز در نظر گرفته شده است.