به گزارش خبرنگار مهر در اهر، اباصلت فیضیزاده پیش از ظهر امروز در جمع بسیجیان طلاب اهر افزود: ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی یک وظیفه همگانی است و تا زمانیکه فرهنگ و تفکر بسیجی در جامعه حکمفرماست به طور حتم هیچ آسیبی به انقلاب و کشور ما نخواهد رسید.
وی ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی را وظیفه تک تک آحاد جامعه برشمرد و اظهار داشت: بسیج یک نیروی مردمی است که در طول هشت سال دفاع مقدس با سربلندی و افتخار امتحان خود را پس داده و هماکنون نیز گوش به فرمان ولایت آماده دفاع از دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی است.
فیضیزاده یکی از رسالتهای مهم بسیجیان را انتقال فرهنگ هشت سال دفاع مقدس و ایثار و پایداری به نسل بعد از جنگ اعلام کرد و خواستار تبیین راهکارهای مناسب در این زمینه شد.
مهدی راثی، رئیس دانشگاه پیامنور اهر نیز در این مراسم گفت: بسیج مایه عزت و استحکام نظام شده و مایه اقتدار و قدرتمندی آن است.
وی افزود: بسیج نه تنها در هشت سال دفاع مقدس بلکه در سایر ماموریتها نیز کارنامه درخشانی را بر جای گذاشته است.
راثی اظهار داشت: با توجه به شیطنتهایی که استکبار جهانی علیه نظام دارد باید در تمام صحنهها آماده باشیم و این حضور نشان از اراده بسیج در راستای حفظ دستاوردهای نظام و انقلاب دارد.
وی گفت: بسیجیان آماده و گوش به فرمان ولایت هستند و هر زمانی که فرمانی صادر شود آماده ایثار و فداکاریند.
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