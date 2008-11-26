به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور مهدی منتظرقائم عضو هیئت علمی دانشگاه تهران همراه تعدادی از پژوهشگران و صاحبنظران عرصه هنر در رشته‌های طراحی و گرافیک از ساعت 15 تا 17 سه‌شنبه 12 آذرماه برپا می‌شود.

در این برنامه همچنین آثار با موضوع هنر و فرهنگ شهرنشینی در زمینه گرافیک، طراحی، پوستر و شاخه‌های مرتبط مورد ارزیابی و داوری قرار می‌گیرد و به پدیدآورندگان بهترین آثار لوح تقدیر و جوایز نفیس اهدا می‌شود.

دانشجویان و هنرمندان برای حضور در بخش‌های مسابقه و نمایشگاهی می‌توانند آثار خود را تا 11 آذرماه به میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان دوازدهم، پلاک 31، موزه دکتر سندوزی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ارسال کنند

شماره‌های 88527041 و 88514122 برای کسب اطلاعات بیشتر است. نمایشگاه جمعی آثار هنرمندان پس از برگزاری نشست کارگاهی 10 روز در موزه دکتر سندوزی برای بازدید عموم علاقمندان به نمایش درمی‌آید.