به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور مهدی منتظرقائم عضو هیئت علمی دانشگاه تهران همراه تعدادی از پژوهشگران و صاحبنظران عرصه هنر در رشتههای طراحی و گرافیک از ساعت 15 تا 17 سهشنبه 12 آذرماه برپا میشود.
در این برنامه همچنین آثار با موضوع هنر و فرهنگ شهرنشینی در زمینه گرافیک، طراحی، پوستر و شاخههای مرتبط مورد ارزیابی و داوری قرار میگیرد و به پدیدآورندگان بهترین آثار لوح تقدیر و جوایز نفیس اهدا میشود.
دانشجویان و هنرمندان برای حضور در بخشهای مسابقه و نمایشگاهی میتوانند آثار خود را تا 11 آذرماه به میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان دوازدهم، پلاک 31، موزه دکتر سندوزی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ارسال کنند
شمارههای 88527041 و 88514122 برای کسب اطلاعات بیشتر است. نمایشگاه جمعی آثار هنرمندان پس از برگزاری نشست کارگاهی 10 روز در موزه دکتر سندوزی برای بازدید عموم علاقمندان به نمایش درمیآید.
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