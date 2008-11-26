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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۴۵

نشست پژوهشی "هنر و فرهنگ شهرنشینی" برگزار می‌شود

نشست پژوهشی "هنر و فرهنگ شهرنشینی" برگزار می‌شود

سومین نشست پژوهشی و کارگاهی هنر و جامعه با عنوان هنر و فرهنگ شهرنشینی با حضور اساتید، پژوهشگران عرصه هنر و جامعه‌شناسی در موزه دکتر سندوزی برگزار می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور مهدی منتظرقائم عضو هیئت علمی دانشگاه تهران همراه تعدادی از پژوهشگران و صاحبنظران عرصه هنر در رشته‌های طراحی و گرافیک از ساعت 15 تا 17 سه‌شنبه 12 آذرماه برپا می‌شود.

در این برنامه همچنین آثار با موضوع هنر و فرهنگ شهرنشینی در زمینه گرافیک، طراحی، پوستر و شاخه‌های مرتبط مورد ارزیابی و داوری قرار می‌گیرد و به پدیدآورندگان بهترین آثار لوح تقدیر و جوایز نفیس اهدا می‌شود.

دانشجویان و هنرمندان برای حضور در بخش‌های مسابقه و نمایشگاهی می‌توانند آثار خود را تا 11 آذرماه به میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان دوازدهم، پلاک 31، موزه دکتر سندوزی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ارسال کنند

شماره‌های 88527041 و 88514122 برای کسب اطلاعات بیشتر است. نمایشگاه جمعی آثار هنرمندان پس از برگزاری نشست کارگاهی 10 روز در موزه دکتر سندوزی برای بازدید عموم علاقمندان به نمایش درمی‌آید.

کد مطلب 790546

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