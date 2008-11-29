نخستین مرکز مالی اسلامی در دانشگاه روسیه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، اسلام در روسیه ، کمبود مبلغان فرهنگی و دینی، ساخت مساجد جدید، بازسازی و مرمت مساجد قدیمی، بررسی همبستگی مالی با مؤسسات آموزش اسلامی از موضوعات مورد بررسی طی این همایش بوده اند که پنجشنبه 7 آذرماه برگزار شد.

طی این همایش نخستین مرکز امور اقتصادی و مالی اسلامی در دانشگاه اسلامی تاتارستان افتتاح و کارشناسان در زمینه اقتصاد اسلامی مسائل خود را مورد بررسی قرار دادند.

این دانشگاه دو دانشکده قرآن کریم و شریعت اسلامی دارد که هزاران فارغ التحصیل به عنوان مبلغ و استاد را از کشورهای اسلامی جذب می کند.

شرکت کنندگان این همایش از کشورهای ایران، قطر، کویت، ترکیه، قزاقستان و رهبران دینی و مسئولان مؤسسات آموزشی روسیه بودند.

در حاشیه این مراسم سفیر عربستان در روسیه پس از ادای نماز ظهر در مسجد معروف قل شریف در قازان، تکه ای از پرده خانه خدا را به مسلمانان روسیه تقدیم کرد.

علی حسن جعفر سفیر عربستان با اشاره به اینکه این اولین بار است که قطعه ای از پوشش خانه خدا به مسجدی در روسیه اعطا می شود یادآور شد: مسلمانان باید با یکدیگر اتحاد و همبستگی داشته و در زمینه فعالیتهای دینی و آموزشی هماهنگ عمل کنند.

پرده خانه خدا در سالن مسجد قل شریف با طول 1 متر و 20 سانتیمتر و عرض 40 سانتیمتر که بر روی آن آیاتی از قرآن کریم با نخهای طلایی و نقره ای نوشته شده نگهداری خواهد شد.