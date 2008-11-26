بیشترین تولید برق استانهای خراسان توسط نیروگاههای سیکل ترکیبی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ناصر قربان پناه ظهر امروز در حاشیه همایش پدافند غیر عامل در مشهد افزود: با بهره برداری کامل از نیروگاه جدید قاین با ظرفیت 256 مگاوات ساعت برق، بیشتر برق این استانها توسط نیروگاههای سیکل ترکیبی شریعتی، شیروان گازی قدیم قاین وسیکل ترکیبی جدید این شهرستان تامین می شود.

وی در خصوص نیروگاههای سیکل ترکیبی استانهای خراسان نیز اظهار داشت: نیروگاه شریعتی مشهد با دارابودن شش واحد F5 به ظرفیت اسمی 25 مگاوات ساعت و سیکل ترکیبی شامل دو واحد گازی به ظرفیت 124.4 شامل یک واحد بخار یکصد مگاوات ساعت است.

مدیر عامل شرکت نیروگاههای گازی استانهای خراسان ادامه داد: نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان نیز در قالب شش واحد گازی به ظرفیت V94.2 بیش از 159 مگاوات برق تولید می کند.

وی اضافه کرد: همچنین نیروگاه گازی قدیم قائن در سه واحد نیروگاهی می توان تولید 25 مگاوات برق را دارا است.

نیروگاه سیکل ترکیبی جدید قائن را نیز دارای چهار واحد تیپ V94.2 عنوان و خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیروگاههای سیکل ترکیبی جز بهترین نیروگاههای کشور هستند.