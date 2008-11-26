به گزارش خبرنگار مهر در بناب، سردار علی اکبر پورجمشیدیان پیش از ظهر امروز در اجتماع عظیم بسیجیان گردانهای شهرستان بناب در مسجد جامع این شهر سخن می گفت، اظهار داشت: تا چند سال پیش تصور این که ایران در باشگاه هسته ای جهانی عضو شود فقط یک رویا بود.

وی با بیان اینکه از دید دشمنان دستیابی ایران به فناوری هسته ای رویایی بیش نبود اظهار داشت: به برکت بسیج و دانشمندان بسیجی این امر تحقق یافت.

پورجمشیدیان با اشاره به سالروز تشکیل بسیج خاطرنشان کرد: حضرت امام خمینی (ره) 9 ماه قبل از آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران دستور تشکیل بسیج 20 میلیونی را صادر کرد و بر لزوم آشنایی مردم با مسائل نظامی تاکید کرد.

وی با یادآوری تاثیرات بسیج در حفظ انقلاب تاکید کرد: امروز که تاریخ انقلاب را مرور می کنیم نگرش ژرف بنیانگذار کبیر انقلاب نسبت به مسائل کشور و منطقه بیش از پیش نمایان می سازد.

جانشین فرمانده سپاه استان آذربایجان شرقی گفت: دشمن زمانی جنگ را به ایران تحمیل کرد که کشور از لحاظ نظامی و تجهیزات جنگی در موقعیت مطلوبی نبود و همین امر نیز با مطالعات صورت گرفته بر روی نظام جمهوری اسلامی نقشه جنگ را از سوی دشمنان فراهم ساخت، در حالی که فرهنگ و تفکر بسیجی را در این معادله فراموش کرده بود.

پورجمشیدیان تصریح کرد: به همراه بسیج تفکر بسیجی نیز به جبهه ها وارد شد و با رشادت‌های خود آموخته های کلاسیک نظامی را دچار تردید کرد.

به گفته وی در تفکر بسیج امکان مقابله با دشمن تا دندان مسلح وجود دارد اگرچه طرف مقابل امکانات و تجهیزات بیشتر و نیروی زیادی داشته باشد.

وی با بیان اینکه عملیات های نظامی رزمندگان ایران در جبهه ها نظیری در دنیا نداشت یادآور شد : تهدید امروز جمهوری اسلامی ایران فرهنگی و فکری است.

سرتیپ پورجمشیدیان با تاکید بر اینکه نباید ارزش‌های دفاع مقدس فراموش شود افزود : اگر در صحنه باشیم و اراده کنیم انقلاب پایدار مانده و به راه خود ادامه خواهد داد .

شهرستان 125 هزار نفری بناب با دارا بودن تشکیلات منظم بسیج در گردانهای عاشورا و الزهرا و همچنین پایگاه های مقاومت فعال بسیج در 127 کیلومتری جنوب مرکز استان واقع شده است.