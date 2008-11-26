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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۹

جامعه دندانپزشکی به وحدت و همدلی احتیاج دارد

جامعه دندانپزشکی به وحدت و همدلی احتیاج دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت خواستار تغییر در دیدگاه جامعه اندانپزشکی و اتحاد و تبادل تجربیات علمی شد.

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، حسین حصاری عصر امروز در همایش دهان و دندان در کرمان با اشاره به لزوم بهبود استانداردهای داندانپزشکی در کشور اظهار داشت: باید در جامعه دندانپزشکی ساختار واحدی ایجاد شود و دندانپزشکان در زمینه های مختلف به تبادل نظر و تجربیات خود بپردازند.

وی تصریح کرد: متاسفانه جامعه دندانپزشکی دچار آفت قطع ارتباط با یکدیگر به خصوص پیشکسوتان شده است.

وی عنوان کرد: اگر تعامل با دانشگاهها و جوامع پزشکی کم شود صدمه می بینیم و باید در راستای ایجاد این تعامل فکری گام اساسی برداریم.

حصاری افزود: در یک حرکت جدید تشکیل کمیته انفورماتیک با هدف جمع آوری اطلاعات و ساختار داده‏ها و بازنگری زیرساخت‏های فکری در زمینه سلامت دهان و دندان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: باید با تغییر سیاست گذاری های گذشته برنامه ریزی جدید برای اینده جامعه دندانپزشکی را در دستور کار قرار دهیم.

کد مطلب 790562

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