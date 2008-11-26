فضای آزاد تبادل آرا به خیر و صلاح کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از دبیران و اعضای شورای تشکل های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ، حرکت عمومی جوامع را به سمت آزادی و اتکا به آرای مردم عنوان کرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به پیوند اسلام و مردمسالاری تصریح کرد: اداره امور کشور بر اساس خواست مردم ، رجوع به همه پرسی در مسائل مهم کشور، ایجاد فضای آزادی برای بحث و مطرح شدن همه نظریات می تواند آگاهی و خیر و صلاح را برای کشور به همراه داشته باشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وجود تشکل های دانشجویی در کشور، اظهار نظر و فعالیت آنان را مطابق با فلسفه تشکیل آنان عنوان کرد و افزود : با توجه به عدم احزاب قوی در کشور که با برنامه حرکت کنند تشکل ها ارزشمندند و باید با ایجاد یک فضای واقعی برای فعالیت ، آنان را تقویت کنیم.

وی شکوفا شدن استعدادها در دانشگاهها را نیازمند ایجاد فضای آزاد برای فعالیت و تفکر بیان کرد و گفت: اگر خواهان رسیدن به اهدافی که انقلاب اسلامی و امام ترسیم کرده اند هستیم باید برای پیشرفت و آبادانی کشور به دانشجویان و دانشگاهها بها دهیم.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود ، کمیت و کیفیت دانشجویان ایرانی در مقایسه با میانگین دانشجویان و دانشگاههای خارجی را در وضعیت مطلوب و بالاتر از حد انتظار عنوان کرد و افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در رشد و موفقیت علمی کشور نقش بسزایی داشته است.

وی تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و تقویت سیستم های شبانه دانشگاههای دولتی و همچنین پیام نور را مرهون فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد و افزود : رشد روزافزون تقاضا برای تحصیلات به ویژه تحصیلات تکمیلی و همچنین عدم امکان دولت برای گسترش دانشگاههای دولتی، ضرورت تقویت دانشگاههایی که با کمک مردم اداره می شود را دو چندان می کند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی گسترش ظرفیت در بخش تحصیلات تحمیلی و تقویت بخشهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاهها را برای کاربردی کردن علوم و کمک به صنایع ، اولویت های دانشگاههای کشور به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی عنوان و بر آن تاکید کرد.

در ابتدای این دیدار دکتر امیدوار مسئول دبیرخانه و محمودی دبیر اتحادیه اول تشکل های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به بیان اهداف و برنامه های این تشکل ها پرداختند.