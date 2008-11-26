آسیبهای اجتماعی زنان ناشی از عدم آشنایی با حقوق خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فرشته ساسانی، بعد از ظهر امروز در حاشیه همایش مدیران کل امور بانوان استانهای شمال غرب کشور در زنجان در گفتگو با خبرنگاران بر ضرورت ارائه آموزش مهارتهای زندگی به افراد خانواده با رویکردهای دینی تاکید کرد و افزود: در آموزشهای خانواده مردان نیز باید با زنان همراه باشند تا نتایج مطلوب حاصل شود.

وی با اشاره به آسیب شناسی انجام شده در خصوص علت مشکلات زنان در جامعه و خانواده، ادامه داد: با توجه به نتایج به دست آمده در تلاش هستیم نسبت به کاهش این آسیب ها اقدام کنیم.

ساسانی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به تحکیم بنیان خانواده و بررسی عواملی که منجر به متلاشی و تزلزل خانواده ها بیان داشت: ترک منزل از سوی زنان و دختران و خودکشی به خصوص خودسوزی ازعمده ترین آسیبهای اجتماعی مبتلابه زنان است.

مدیرکل دفتر امور بانوان وزارت کشور با بیان اینکه جامعه سالم از ویژگیهای خاصی برخوردار است که برای دست یافتن به آن باید نگاه ویژه ای به افراد داشت، افزود: به کارگیری رویکردهای نوین در این جهت، بارورکردن باورهای جامعه و توجه به بایسته های ملی و دینی از راههای استقرار جامعه سالم است.

ساسانی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه مسائل و موضوعات مبتلابه جامعه زنان باید مورد مداقه و بررسی جدی قرار گیرد، ادامه داد: عدم توجه و نپرداختن به این امر موجب بروز مشکلات و معضلات و پدید آمدن آسیبهای اجتماعی خواهد شد.

وی گفت: به رغم آنکه برخی تظاهرات بیرونی موجب نگرانی در خصوص تهدید سلامت جامعه زنان می شود، جامعه زنان ایران به لحاظ سلامت روانی و اجتماعی در بین دیگر کشورهای جهان در موقعیت برتر و مطلوبی قرار دارد.

ساسانی، با اشاره به ریزشهای اندک و رویش های فزاینده زنان سالم در کشور، افزود: برای حفظ و نگهداری و ارتقای سلامت جامعه زنان جهت داشتن جامعه سالم و توسعه یافته باید بیش از پیش سرمایه گذاری شود.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی، مشاوره ای و قانونگذاری در بخش زنان در کشور، ادامه داد: توسعه سلامت اجتماعی زنان از عمده ترین راهبردهای دفتر امور بانوان وزارت کشور است.

مشاور وزیر کشور با اشاره به اینکه در زمینه سالم سازی جامعه باید نگاه ویژه‌ای صورت گیرد، افزود: جامعه سالم دارای ویژگی‌هایی است که باید شناسایی و ارتقاء داده شود.

ساسانی با اشاره به تقسیم بندی بایسته‌ها به بایسته‌های دینی و علمی افزود: باید با رویکردهای جدی و نو اعتقادات و باورهای دینی مردم را ارتقا داد.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح مطهره از جمله برنامه‌های اداره کل امور بانوان و خانواده وزارت کشور در راستای بالا بردن باورهای مردمی است، افزود: این طرح از اول تابستان سال جاری در پنج منطقه کشوری در حال اجرا است.

ساسانی تصریح کرد: با اجرای طرح مطهره استانها به یک خودکفایی در تامین مربی مورد نیاز در آموزش‌های غیر رسمی دست می‌یابند.