رمز جاودانگی بسیج در جهانی اندیشی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عباس رجایی در مراسم بزرگداشت هفته بسیج در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با بیان این مطلب اظهار داشت: بسیج به عنوان یک نیروی متفاوت از همه نیروها نباید غم آب و نان و مسائل روزمره زندگی را داشته باشد، بلکه باید به مسائلی فراتر از روزمرگی توجه داشته باشد.

وی ادامه داد: بسیج باید به فکر حل مشکلات جهان و آماده کردن شرایط لازم برای ظهور منجی باشد و خود را با هیچ هدف دیگری مشغول نکند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص افزود: اگر بسیجیان، صادقانه تلاش کنند روزی فراخواهد رسید که قله رفیع جهان از آن محرومین واقعی می شود.

این مسئول از جمله "من آمده ام تا دین جدم را احیاء کنم" از امام حسین(ع) به عنوان یک جمله بسیار پرمعنا نام برد و تصریح کرد: امام حسین(ع) جهانی می اندیشید و جهانی عمل می کرد و می خواست با احیای دین پیامبر اسلام(ص) در راه هدایت بشریت گام بردارد که اگر بسیجیان نیز این جمله امام حسین را در همیشه در نظر داشته باشند هیچ گاه، راه را گم نمی کنند.

رجایی با اشاره به یک تعریف جامع در خصوص بسیج خاطرنشان کرد: حرف "ب" بسیج، سمبل بیعت همراه با بصیرت، "س" سمبل سیر و سلوک الی الله، "ی" سمبل یکرنگی و یکدلی و "ج" سمبل جهانی اندیشیدن و جاودانگی است.