خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: حجت الاسلام حسین فتحی رئیس دفتر هنر و ادبیات هلال در مقدمه این کتاب آورده: ذکر هر روز مسئله و روایت در فواصل نمازهای جماعت در زمان حدود 3 دقیقه یکی از مهمترین اهداف کتاب " پیام محراب" است.

مرور و یادآوری مسائل مبتلا به مردم و مواردی را که باید بدانند از دیگر اهداف این طرح است که بخش عمده ای از آن صورت گرفته و درحال اجرا است.

ایامی را که در پیش رو داریم مناسبتهای مهمی در راه است، که عید سعید غدیر مهمترین و باشکوه ترین مناسبت محسوب می شود، از این رو بیان کلام زیبا و دلنشین اهل بیت (ع) هم ایجاد محبت و علاقه می کند و هم مردم را با بایدها و نبایدها آشنا می کند. این کتاب اهمیت وظیفه روحانیون و امامان جماعت را مورد تأکید قرار می دهد که می توانند با در دست داشتن اصل و متن کلام ائمه زیباییهای کلام آنها را برای مردم تبیین کنند.