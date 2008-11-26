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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۲۲

پیام محراب

پیام محراب

کتاب "پیام حراب" ویژه آذر ماه، تألیف جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم از سوی دفتر هنر و ادبیات هلال با حمایت سازمان تبلیغات اسلامی در قطع جیبی منتشر شد.

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: حجت الاسلام حسین فتحی رئیس دفتر هنر و ادبیات هلال در مقدمه این کتاب آورده: ذکر هر روز مسئله و روایت در فواصل نمازهای جماعت در زمان حدود 3 دقیقه یکی از مهمترین اهداف کتاب " پیام محراب" است.

مرور و یادآوری مسائل مبتلا به مردم و مواردی را که باید بدانند از دیگر اهداف این طرح است که بخش عمده ای از آن صورت گرفته و درحال اجرا است.

ایامی را که در پیش رو داریم مناسبتهای مهمی در راه است، که عید سعید غدیر مهمترین و باشکوه ترین مناسبت محسوب می شود، از این رو بیان کلام زیبا و دلنشین اهل بیت (ع) هم ایجاد محبت و علاقه می کند و هم مردم را با بایدها و نبایدها آشنا می کند. این کتاب اهمیت وظیفه روحانیون و امامان جماعت را مورد تأکید قرار می دهد که می توانند با در دست داشتن اصل و متن کلام ائمه زیباییهای کلام آنها را برای مردم تبیین کنند.

کد مطلب 790577

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