برنامه نصب 50 هزار سانتریفیوژ تا 5سال آینده / منتظر پاسخ 1+5 هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان دقایقی پیش با حضور در نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در محل دانشگاه تهران ، از بخش های مختلف این نمایشگاه و محصولات سازمان انرژی اتمی در بخشهای مختلف پزشکی، کشاورزی ، صنعتی و ... بازدید کرد. در این نمایشگاه کپسول هایی حاوی uf6 و کیک زرد در معرض دید دانشجویان قرار گرفته بود.

در این بازدید مهندس فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران نیز آقازاده را همراهی می کرد .

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در پایان این بازدید در جمع خبرنگاران به سئوالات آنان پاسخ داد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 5 هزار دستگاه سانتریفیوژ در کشورمان فعال است ، بر عزم کشورمان برای تولید20 هزار مگاوات برق هسته ای و برنامه ریزی دقیق برای تحقق این میزان برق تاکید کرد. آقازاده خاطرنشان کرد: طبق برنامه در طول 5 سال آینده باید 50 هزار ماشین سانتریفیوژ نصب کنیم .

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه بر اساس برنامه پنجم توسعه تعامل سازمان انرژی اتمی با دانشگاهها ضروری است گفت: چون مقدور نبود همه دانشجویان را به سایت های هسته ای ببریم تصمیم گرفتیم شمه ای از فعالیت ها را در این نمایشگاه در معرض دید آنها قرار دهیم. این نمایشگاه می تواند دیدگاهی برای دانشجویان در موضوع هسته ای ایجاد کند.

وی همچنین با اشاره به آمادگی سازمان انرژی اتمی برای همکاری با دانشجویان در زمینه موضوعات پایان نامه های مرتبط با موضوع هسته ای گفت: بعد از دانشگاه تهران، این نمایشگاه را در دیگر دانشگاهها نیز برگزار می کنیم.

آقازاده در مورد دستگیری جاسوسان اسرائیلی در روزهای اخیر گفت: کشوری که فعالیت های هسته ای انجام می دهد طبعا حساسیت ایجاد می کند و این موضوع برای اسرائیل و سرویس های اطلاعاتی غرب از حساسیت بالاتری برخوردار است که برای دسترسی به این اطلاعات به روش های جاسوسی متوسل می شوند ولی با توجه به اشراف دستگاههای اطلاعاتی ما این فعالیت ها ، موفقیت آمیز نبوده است.

آقازاده با اشاره به فعالیت های سازمان انرژی اتمی در سال جاری گفت: روند خوبی را در این مورد در پیش داریم و مثلا در کارخانه آب سنگین اراک بیش از ظرفیت تولید داریم و ساخت رآکتور 40 مگاواتی اراک نیز طبق برنامه ادامه دارد.

وی در مورد زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر نیز گفت: امیدواریم اگر روسها بدقولی نکنند امسال آغاز مرحله سوخت گذاری در این نیروگاه باشد و از سال 88 شروع تولید برق در نیروگاه بوشهر خواهد بود. وی تصریح کرد: فعلا مهمترین مسئله نیروگاه بوشهر انجام مرحله سوخت گذاری است.

آقازاده همچنین خبر داد: در فاز اول نیروگاه بوشهر 500 مگاوات برق تولید خواهد شد و در فاز دوم 1000 مگاوات برق هسته ای وارد مدار برق کشور خواهد شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد گزارش آتی البرادعی در جلسه شورای حکام گفت: ما باید در این مورد تفکیک قائل شویم ، همکاری روتین ما با آژانس در قالب مقررات ان پی تی ادامه دارد و در گزارش البرادعی نیز هیچ نکته منفی در خصوص این همکاری ها ذکر نشده است.

وی سپس به موضوع مطالعات ادعایی اشاره کرد و گفت: آنها توقعاتی ماورای آنچه که در قانون و مقرارت ان پی تی است از ما دارند. مثلا آنها توقع دارند که ما پروتکل الحاقی را اجرا کنیم اما برای کشوری که تحریم است و پرونده اش در شورای امنیت است باید برای اجرای پروتکل الحاقی شرایطی را مهیا نمایند.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه آژانس توقعاتی بالاتر از مدالیته دارد گفت از نظر ما آنچه که باید پیرامون مطالعات ادعایی انجام می دادیم تحقق پیدا کرده است . بنابراین خواست ما این است که این موضوع بسته شود .

وی افزود: ایران ابهاماتی را نسبت به پیشنهاد هسته ای 1+5 مطرح کرده است که منتظر پاسخ آنها هستیم.

وی با بیان اینکه اصل مذاکره مثبت است گفت: تعلیق در قاموس و فرهنگ ما اصولا معنایی ندارد.

به گزارش مهر آقازاده در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه غربی ها می گویند ایران که نیروگاه ندارد چرا بر غنی سازی تاکید می کند گفت: این یک جوسازی خبری است. هر نیروگاه 5 سال دوره ساخت دارد و ما باید در این مدت بخش غنی سازی را توسعه بدهیم و بنابراین به غنی سازی هم نیاز داریم و این پروسه ای تدریجی است.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین از انجام تحقیقات مربوط به گداخت هسته ای در کشورمان خبر داد و گفت: در زمان مناسب گزارش کاملی در این مورد بیان خواهد شد.