راکت فضایی کاوش 2 با موفقیت پرتاب و به زمین بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، راکت کاوش 2 با انجام ماموریت خود به وسیله چتر مخصوص پس ازدقایقی به زمین بازگشت.

پرتاب این راکت کاوش با اهداف ثبت و ارسال صحیح داده های محیطی، ارسال صحیح و به موقع فرامین، انجام جدایش موتور و محموله و عملکرد صحیح سیستم بازیابی صورت پذیرفت که نتایج حاصله در طول مدت حضور در فضا با اهداف مورد نظر منطبق بود.

راکت کاوش 2 دارای سه بخش عمده شامل؛ مجموعه حامل، مجموعه آزمایشگاه فضایی و مجموعه بازیابی می باشد.

بر اساس این گزارش ، جایگاه ویژه پروژه راکت های کاوش در میان پروژه ها و سیستم های فضایی کشورهای مختلف موجب گردیده هم اکنون نیز با گذشت حدود 50 سال از ساخت و پرتاب اولین راکت کاوش، کشورهای صاحب تکنولوژی فضایی، هر ساله تعداد زیادی از این راکتها را به منظور توسعه علوم و فناوری به فضا پرتاب نمایند.

دستیابی به مجموعه آزمایشگاه فضایی برای داده پردازی از فضای جو، تست زیر سیستم های فضایی و دستیابی به سیستم بازاریابی، تجربه کار گروهی انجام شده توسط محققین دانشگاهی در یک پروژه علمی - فناوری از دستاوردهای پرتاب راکت کاوش 2 به شمار می رود.

با توجه به مهمترین دستاورد این پروژه یعنی بازگشت محموله مورد نظر و فرود سالم آن بر روی زمین که نخستین بار در کشور صورت می پذیرد، این امر موجب اعتماد به نفس و امید به آینده فضایی می شود.