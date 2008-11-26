فرهنگیان گلستان 180 میلیارد ریال طلب دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایین محلی عصر چهارشنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیران آموزش و پرورش گرگان افزود: مجوز لازم برای هزینه گرفته نشد و اکنون در حال آماده سازی استاد هستیم تا مطالبات پرداخت شود.

وی اظهار داشت: توانایی هنری، خلاقیت و نوآوری، عزت مداری و اعتماد به نفس، اخلاق اجتماعی از جمله محورهای اساسی است که مدیران باید به آن توجه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش در تمامی خانواده ها حضور دارد و تمام دستگاههای اجرایی به این سازمان بدهکار و مدیون هستند.

اکبر عرب مفرد مدیر سابق آموزش و پرورش گرگان نیز در این جلسه گفت: شمار دانش آموزان این شهرستان سال جاری به 80 هزار نفر افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین این مدیریت در مسابقات کشوری و پژوهشی نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم، " سیدهادی حسینی" به عنوان مدیرجدید آموزش و پرورش گرگان معرفی شد.

شهرستان گرگان بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.

