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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۵۷

فرهنگیان گلستان 180 میلیارد ریال طلب دارند

فرهنگیان گلستان 180 میلیارد ریال طلب دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پررش گلستان گفت: فرهنگیان استان 180 میلیارد ریال مطالبات معوق دارند که باید پیگیری و پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایین محلی عصر چهارشنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیران آموزش و پرورش گرگان افزود: مجوز لازم برای هزینه گرفته نشد و اکنون در حال آماده سازی استاد هستیم تا مطالبات پرداخت شود.

وی اظهار داشت: توانایی هنری، خلاقیت و نوآوری، عزت مداری و اعتماد به نفس، اخلاق اجتماعی از جمله محورهای اساسی است که مدیران باید به آن توجه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش در تمامی خانواده ها حضور دارد و تمام دستگاههای اجرایی به این سازمان بدهکار و مدیون هستند.

اکبر عرب مفرد مدیر سابق آموزش و پرورش گرگان نیز در این جلسه گفت: شمار دانش آموزان این شهرستان سال جاری به 80 هزار نفر افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین این مدیریت در مسابقات کشوری و پژوهشی نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم، " سیدهادی حسینی" به عنوان مدیرجدید آموزش و پرورش گرگان معرفی شد.

شهرستان گرگان بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 790586

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