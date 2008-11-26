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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۵

هندبال بانوان آسیا - تایلند

ایران با پیروزی برابر ازبکستان به مرحله دوم صعود کرد

ایران با پیروزی برابر ازبکستان به مرحله دوم صعود کرد

تیم ملی هندبال بانوان کشورمان با غلبه بر ازبکستان به عنوان تیم چهارم گروه خود راهی مرحله دوم مسابقات قهرمانی آسیا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال بانوان کشورمان امروز در آخرین دیدار مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا با نتیجه 29 بر 26 مقابل ازبکستان به برتری دست یافت.

ملی پوشان هنبدالیست کشورمان که دیدارهای گذشته را به تیم های قزاقستان، ژاپن و کره جنوبی واگذار کرده بودند با کسب این پیروزی در رده چهارم گروه A قرار گرفته و راهی دور دوم بازی ها شدند.

تیم ملی هندبال بانوان کشورمان دیدارهای خود در این مسابقات را برای کسب مقام   هفتمی ادامه می دهد.

دوازدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی بانوان آسیا امروز با شرکت 10 تیم در بانکوک تایلند جریان دارد.

کد مطلب 790602

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