21 هزار دانش آموز گیلانی آموزشهای آتش نشانی می بینند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمدعلی رفیعی عصر چهارشنبه در جمع کارکنان و پرسنل این سازمان اظهار داشت: از مجموع این تعداد 10 هزار و 500 نفر دانش آموز اول دبیرستانی در مدارس خود آموزش ایمنی و آتش نشانی را خواهند آموخت.

وی عنوان کرد: همچنین 11 هزار دانش آموز سال دوم دبیرستان از طریق شش مربی این سازمان آموزش آمادگی دفاعی در سطح شهر رشت و حومه را فرا می گیرند.

رفیعی اظهارکرد: این سازمان برای فرهنگ سازی و آموزش بیشتر برای جلوگیری و مقابله با آتش سوزی انواع بازی به ویژه بازیهای رایانه ای، ساخت فیلم مستند داستانی، پویانمایه و...را در برنامه دارد.

مدیرعامل آتش نشانی رشت همچنین با اعلام اینکه با توجه به تراکم جمعیت شهر رشت کمبود 11 ایستگاه با نیرو و تجهیزات مدرن احساس می شود، افزود: احداث ایستگاههای جدید آتش نشانی و جذب نیرو در امر امداد رسانی دراین شهر ضروری است.

رفیعی در ادامه داد با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد شهروندان رشتی با تلفن 125 آتش نشانی بی اطلاع هستند یادآور شد: این در حالیست که این سازمان تاکنون دورههای مختلف آموزشی را در مهد کودکها، ادارات، نهادها، سازمانها و گروههای اجتماعی به منظور فرهنگ سازی برگزار کرده است.