مصرف داروهای تولید داخل نیازمند فرهنگسازی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر مسعود ملکی ظهر امروز در در بیست و دومین گردهمایی معاونین غذا و دارو کشور افزود: مدیران اجرایی این حوزه باید در کنار توجه به کیفیت تولیدات داخلی به فرهنگی سازی پیرامون مصرف آن به جای مشابه خارجی نیز توجه داشته باشند که اظهار نظر پزشکان در این امر مهم و سرنوشت ساز است.

وی با پرداختن به این موضوع که بین داروساز و پزشک باید ارتباط تنگاتنگی بوجود آید گفت: در حال حاضر ارتباط بین این دو از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و نه پزشکان برای مباحث مرتبط دارو با مراکز دارو غذا یی دانشگاه تبادل فکر داشته و نه دارو سازان ما ارتباط تنگاتنگ با پزشکان دارند و این امر سبب سر در گمی بیماران و افزایش نگرانی های آنها می شود.

ملکی در رابطه با بحث قاچاق دارو و مکملهایی که با مارکهای مختلف بوده و با مجوز وارد کشور می شوند افزود: رقم قابل توجهی ارز صرف برخی محصولات کم کیفیت و یا با کفیت مشابه در داخل می شوند که در این زمینه باید ضوابط سختی را جهت ورود محصولات آرایشی بهداشتی اتخاذ کرده و آنهایی را که در داخل وجود دارند از ورودشان جلوگیری شود.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام حسن مهدوی " معاون فرهنگی دیوان عدالت اداری کشور نیز تصریح کرد: حرمت قاضی همانند هر شهروند دیگر باید حفظ شود.

وی اظهار داشت: گاهی مشاهده می شود برخی مدیران در بعضی شرایط که پیش می آید برخی موارد جزیی را به رسانه ها می کشاند که اصلا لزومی نداشته است و بهترین راه پیمودن مسیرهای قانونی و صبرو تحمل بدون کوبیدن قاضی است .

حجت الاسلام مهدوی به تشریح فعالیت بخش های مختلف دیوان عدالت اداری و تبیین وظایف آن پرداخته و اظهار داشت: باوجود آنکه رایی که دیوان می دهد قطعی و لازم الاجراست اما باید توجه داشته باشیم که قاضی نیز یک انسان اسن و ممکن است اشتباه کند که در آنصورت فرد می تواند با مراجعه به دیوان و طی کردن مسیر قانونی و ارائه مدارک خود رای را تغییر داده و به حقوقات خود برسد.

وی عنوان کرد: هر شهروند حقوقی دارد و حرمت قاضی نیز مانند هم شهروندان باید حفظ شود.

در ادامه معاون فرهنگی دیوان عدالت اداری کشور به تشریح فعالیت بخشهای مختلف دیوان عدالت اداری و تبیین وظایف آن پرداخته و در مورد مواد قانونی آن توضیحات لازم را ارائه کرد.