کارگاه انجمن خاطره نویسان دفاع مقدس در کرج برگزار می شود

فاطمه دهقان نیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تاکنون انجمن داستان نویسان و خاطره نویسان دفاع مقدس غرب استان تهران 20 جلسه کارگاهی برگزار کرده اند که اولین این جلسات در تیر ماه سال گذشته برگزار و سلسله جلسات آن تاکنون ادامه یافته است.

وی افزود: با استقبال خوب اهل قلم کرج و غرب استان تهران در حال حاضر این نشستها دوشنبه هر هفته از ساعت 16 تا 18 در سالن کتابخانه تحصصی دفاع مقدس غرب استان تهران برگزار می شود.

مسئول این انجمن خاطرنشان کرد: در هر جلسه کارگاهی دو داستان کوتاه مورد نقد و برررسی قرار می گیرد و در نهایت از مجموعه ای از داستانهای کوتاه بررسی شده تعدادی انتخاب و چاپ می شوند و در اختیار علاقمندان قرار می گیرند.

دهقان نیری خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه های این انجمن نمایش فیلمهای دفاع مقدس و خاطره گویی فرماندهان جهت ایجاد فضای فکری نزدیک به دوران دفاع مقدس برای نویسندگان است،همچنین برنامه ای نیز برای بازدید از مناطق جنگی برای این نویسندگان پیش بینی شده است.