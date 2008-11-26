بسیج امروز در جبهه علمی کار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی امروز در مراسمی که به مناسبت هفته بسیج در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: بسیج واقعا شجره طیبه ای است که در طول تاریخ توانسته آبیاری شود، آن هم آبیاری که همراه با عشق به خدا بوده است. فعالیتهای بسیج به منزله عشق به خدمت و عشق به تابعیت از رهبری بوده است.

وی اضافه کرد: عشق به خدمت هم یک عشق متعالی بسیجی است و این در یکایک بسیجیان مشاهده می شود و در مدتی که در مسئولیت وزارت علوم هستم همواره سعی کرده ام تا در جهت رشد و تعالی افکار بسیجی گام بردارم و از بسیجیان نیز تشکر می کنم که توانستند در حوزه وزارتی و دانشگاهها روحیه و افکار بسیجی را توسعه دهند .

زاهدی افزود: به باورم افکار بسیجی و بسیج از زمانی خلق شد و شکل گرفت که حضرت آدم (ص) آفریده شد و پس از آن هابیل توانست وارث آن باشد و هابیلیان در طول تاریخ با کمک انبیا توانستند این تفکر را نزج و رشد دهند .

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بسیج یک تفکر جاودانی است.

به گزارش مهر سردار عراقی فرمانده سپاه تهران از شناسایی 150 هزار نفر بسیجی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در تهران خبر داد و گفت: بسیج و سپاه این نیروهای نخبه را ساماندهی و حمایت می کند تا این جریان نخبگی که راه افتاده است با قوت استمرار یابد.

همچنین نصیرزاده، فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت علوم نیز در این مراسم گفت: تحقق برنامه های وزارت علوم در حقیقت تحقق برنامه های نظام جمهوری اسلامی است و بسیجی نیز رسالتش همین است.

وی افزود: تفکر و روحیه بسیجی و ولایی به مدد نیروهای وزارت علوم و دانشگاهها ترویج می شود و آن رسالتی که رهبری معظم انقلاب برای دانشگاهها در بعد علمی و فرهنگی دیده اند امروز در وزارتخانه ها در حال پیگیری است و در صدد تحقق تفکر بسیجی در دانشگاهها و وزارت علوم هستیم.