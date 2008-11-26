کاهش فاصله بین تولیدکننده و بازار در بخش کشاورزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عباس رجایی در حاشیه مراسم بزرگداشت هفته بسیج در سازمان استاندارد در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهارداشت: سیستم کشاورزی کنونی ایران به گونه ای است که محصولات کشاورزی تولید شده تا رسیدن به دست مصرف کننده، یک مسیر طولانی را طی می کنند که یکی از عوامل وجود این مسیر طولانی، واسطه گران این محصولات هستند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین نتایج وجود این واسطه گران این است که قیمت محصولات یادشده در زمان رسیدن به دست مصرف کننده، بسیار بیشتر از قیمت روی درخت است که این امر قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش می دهد.

این مسئول از کاهش کیفیت به عنوان یکی دیگر از پیامدهای وجود واسطه گران نام برد و بیان داشت: در بسیاری از موارد، نه تنها قیمت محصول کشاورزی در زمان رسیدن به دست مصرف کننده، چندین برابر شده که کیفیت آن نیز در اثر عوامل مختلف تا حد زیادی پایین آمده است.

این نماینده مجلس افزود: گذشته از این موارد، در اثر وجود واسطه گران، سود ناچیزی به تولید کننده می رسد و بخش عمده سود به واسطه گران می رسد که این امر لزوم توجه بیشتر به حذف این افراد از فعالیتهای اقتصادی را بیش از پیش آشکار می کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از ایجاد تشکلهای کشاورزی به عنوان یک عامل موثر در حذف واسطه گران بخش کشاورزی نام برد و خاطرنشان کرد: اگر هر یک از بخشهای مختلف کشاورزی برای خود یک تشکل قوی و سازمان یافته داشته باشند، فعالیتها و امور آنها از جمله بازاریابی توسط این تشکلها دنبال می شود که در نتیجه آن بسیاری از مشکلات مربوطه از قبیل سود ناچیز، افزایش چندین برابری قیمت و کاهش کیفیت محصولات کشاورزی تا حد بسیار زیادی حل می شود.