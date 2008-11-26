به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه تا سهشنبه 26 آذرماه ادامه دارد. علاقمندان میتوانند شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 تا 19 و پنجشنبه ساعت 17 تا 20 به نگارخانه مراجعه کنند. نگارخانه جمعهها تعطیل است.
علاقمندان میتوانند برای بازدید از نمایشگاه به نشانی خیابان شهید لواسانی (فرمانیه)، جنب فروشگاه شهروند، شماره 112 مراجعه کرده و یا با شماره 22727010 تماس بگیرند.
- نمایشگاه نقاشی آبرنگ لادن مشیرفاطمی پنجشنبه هفتم آذرماه ساعت 16 تا 20 در نگارخانه والی افتتاح میشود. این نمایشگاه تا 12 آذرماه برپاست. علاقمندان میتوانند برای بازدید از نمایشگاه به نشانی میدان ونک، خیابان شهید خدامی (بیژن)، پلاک 86 مراجعه کرده و یا با شماره 88047698 تماس بگیرند.
- نمایشگاه آثار فاطمه ابراهیمی با عنوان "قاب و قدح" تا 14 آذرماه در نگارخانه شماره یک فرهنگسرای هنر برپاست. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد این نمایشگاه شامل 20 اثر با تکنیک لعاب روی سرامیک در بشقابهایی با خطوط و نقوش تزئینی است.
علاقمندان میتوانند هر روز ساعت 9 تا 19 به فرهنگسرای هنر واقع در خیابان شریعتی، سیدخندان، خیابان ارسباران مراجعه کرده و یا با شماره 20-22872818 تماس بگیرند.
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