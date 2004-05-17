امروز در تاريخ

رحلت آيت الله العظمي حكيم :



در چنين روزي در سال 1390 ه ق آيت الله العظمي سيد محسن حكيم دار فاني را وداع گفت .

تلخيص از كتاب: گلشن ابرار،ج 2، : آيت الله محسن حكيم در خانتواده اي مذهبي و رواني ديده به جهان گشود . ايشان در نه سالگى به درسهاى حوزه روى آورد و سيد محمود، به عنوان نخستين استاد، بردار كوچكش را در آموختن ادبيات ، منطق و بخشهايى از فقه و اصول يارى داد. وي سپس در شاگردان شيخ صادق بن حاج مسعود بهبهانى و شيخ صادق جواهر جاى گرفت و توانست سه سال پيش از وفات آخوندخراسانى به درس خارج آن فقيه فرزانه راه يابد. در سال 1287 همزمان با درگذشت آخوند خراسانى در محفل درس آقا ضياالدين عراقى حضور يافت و دو دوره اصول آن بزرگوار را درك كرد. آنگاه به درس فقه شيخ على باقر جواهرى شتافته ، پنج سال از درياى دانش آن فقيه پارسا كامياب شد.سيد محسن پس از اين دوره در شمار شاگردان ميرزا محمد حسين نايينى جاى گرفت و سرانجام به سوي درس حكيم و عارف شهره عراق سيد محمد سعيد حبوبى شتافت . آشنايى با دردهاى مردم ، فروتنى ، تقوا، روشن بينى و دانش فراوان از سيد محسن شخصيتى دوست داشتنى ساخته بود. به گونه اى كه مى توان گفت پيش از درگذشت حضرات آيات عظام اصفهانى و بروجردى بسيارى از عشاير بين النهرين به وى گرويده بودند. روزگار زندگى حكيم را بايد سالهاى توفان ناميد. حوادث پياپى از هر سو بر دين باوران هجوم مى آورد و آنها را در موقعيتهاى دشوار گرفتار مى ساخت . ايستادگى در برابر اين تندبادهاى سخت ، تنها از كسى بر مى آمد كه توان گام نهادن در وادى پرفراز و فرود سياست داشته باشد و از رويارويى با سياستمداران هزار چهره نهراسد. بى ترديد مرجع وارسته نجف مى توانست چنين رسالت دشوارى را به دوش كشد واز كيان مؤ منان پاسدارى كند. در ديدگاه او ره سپردن در وادى سياست عين دين و وظيفه همه مؤ منان به شمار مى آمد. آن بزرگوار در يكى از نامه هايش از اين حقيقت پرده برداشته ، نوشت :اگر سياست به معنى اصلاح امور مردم و تلاش براى بالا بردن و پيشرفت آنها و نيك تر ساختن كارهايشان باشد... پس دين مقدس اسلام جز براى پرداختن بدين امور نيامده است و طبيعى است كه مؤ منان بايد با همه توان بدان پرداخته ، آن را واجب بدانند.حكيم با اين انديشه با استقبال حوادث شتافت . آن عالم رباني سرانجام در چنين روزي برابر با 1348 ش ديده از جهان فرو بست . مردم عراق در تشييعى ، كه در تاريخ آن كشور بى نظير بود، پيكرش را به نجف انتقال دادند و در كنار كتابخانه اى كه خود بنياد نهاده بود، به خاك سپردند.آن بزرگوار كتابها، مسجدها، كتابخانه ها و مدرسه هاى بسيارى از خويش به يادگار نهاد. يادگارهايى كه در كنار انبوه شاگردان دانشور و فرزندان شجاع و پاكدلش گنجينه آثار آن مرجع وارسته را پديد آوردند. گنجينه اى پر از نام شهيدان جاويد سيد محمد باقر صدر، سيد محمد مهدى حكيم ، سيد عبدالهادى حكيم ، سيد عبدالصاحب حكيم ، سيد علاءالدين حكيم و سيد محمد حسين حكيم در شمار تابناكترين گوهرهاى آن جاى دارند.

روز بزرگداشت حكيم عمر خيام :







همه ساله چنين روزي به عنوان روز بزرگداشت حكيم عمر خيام گرامي داشته مي شود . ابوالفتح الدين عمر بن ابراهيم نيشابوري مشهور به خيام از برجسته ترين حكما و رياضي دانان جهان اسلام در سال 329 ه.ق در نيشابور ديده به جهان گشود . وي پس از طي تحصيلات در حوزه اي مختلف در رشته رياضيات و نجوم تبحر خاصي يافت و در اين حوزه شيوه هاي خاصي را در حل مسايل مختلف ابداع كرد . به دليل تبحر و دانش عظيمي كه در اين دو علم بدست آورده بود ، ملكشاه سلجوقي او را به سوي در بار فراخواند و وي را در صدر نشاند . خيام در نزد ملكشاه دست به انجام كارهاي علمي بسياري زد كه از ميان آنها مي توان به نگارش تقويم جلالي اشاره كرد . او بنا به در خواست ملكشاه رصدخانه ملكشاهي را ساخت و در صدد اصلاح تقويم موجود بر آمد . تقويم جلالي او كه امروزه در ميان ايرانيان رواج دارد از چنان اعتباري بر خوردار است كه تا كنون كمتر به آن ايراد وارد شده است . همچنين گفته اند تقويم او از تقويم گريگوري دقيق تر است . پيش تر شش گونه تقويم در حوزه تقويم مسيحي مورد لحاظ قرار مي گرفت كه تقويم "چرخه خورشيدي" كه مبدا آن سال 5777 قبل از ميلاد است ، قديمي ترين آنها به شمار مي رود . همچنين تقويم دوره ژوليان با مبدا 4714 قبل از ميلاد از آن جمله است . تقويم ديگر تقويم ژوليان است كه مبدا آن سال 45 قبل ازميلاد است . ديگري تقويم سزار اسپانيا است با مبدا سال 38 پيش از ميلاد است . مبدأ تاريخ اكسيون هم سال اول قبل از ميلاد است والبته مبدأ تقويم پيسا نيز سال يك قبل از ميلاد است . در حال حاضر در غالب كشور هاي جهان تقويم گريگوري حاكم است و بيشتر كشورها به منظور تطبيق خود با مبناي اقتصادي ديگر كشور اين تقويم را مبناي كار خود قرار داده اند .

سال قمري ده روز و شش ساعت و يازده ثانيه كوتاهتر از سال شمسي است . با تنظيم تقويم جلالي مقرر شد كه هر چهار سال يك روز بر تعداد روزهاي سال بيفزايند و سال چهارم را 366 روز حساب كنند و پس از هر 28 سال ( هفت دوره چهار ساله ) به جاي آنكه به آخرين ماه سال يك روز بيافزايند اين روز را در نخستين دوره بعد يعني دوره نهم اضافه كنند . به اين ترتيب سال جلالي نزديكترين سالهاي جهان به سال شمسي شد . سال شمسي حقيقي 365 روز و 5 ساعت و 48 دقيقه و 64 ثانيه است .

خيام تنها به اين امر مبادرت نورزيد و از خود آثار گرانسنگي در حوزه هاي مختلف علمي به جاي نهاده است كه از ميان آنها مي توان به رساله في شرح ما اشكال من مصادرات اقليدس ، رساله في ابراهين علي المسائل الجبر و المقابله ، ميزان الحكم رساله الكون و التكليف ، الجواب عم ثلاث مسائل اضياء العقلي ، رساله في الوجود ، رساله في كليه الوجود ، نوروزنامه و كتاب الزيج المكشاهي اشاره كرد . خيام را امروزه بيشتر به دليل اشعارش مي شناسند . اين دانشمند بر جسته جهان اسلام در سال 517 ه.ق چشم از جهان فرو بست .



روز جهاني ارتباطات :





همه ساله چنين روزي به عنوان روز جهاني ارتباطات گرامي داشته مي شود. درچنين روزي در سال 1865ميلادي با حضور نمايندگان چندين كشور جهان در پاريس اتحاديه بين المللي تلگراف تاسيس شد .هيات وزيران در سال 1381 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، آيين نامه نحوه اجراي فعاليت هاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور را در پانزده ماده تصويب نمود كه ذيلا به شش ماده نخست آن اشاره مي كنيم . ماده 1 – به منظور آماده سازي هر چه بيشتر كشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و براي نيل به : الف: گسترش نظام‌مند فناوري ارتباطات و اطلاعات (I.C.T) جهت تحقق اقتصاد « دانايي محور» در راستاي توسعه پايدار ملي.ب : توسعه منابع انساني به عنوان اولويت راهبردي توسعه ICT در راستاي ايجاد اشتغال ارزش افزا د: انجام تمهيدات زير ساختي توسعه ICT شامل شبكه دسترسي، امنيت، قوانين و مقررات ،‌منابع و تسهيلات ه ـ توسعه زمينه‌ها و فرصت‌ها جهت تحرك بخش خصوصي به عنوان محور كليدي و راهبردي توسعه ICT دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني مكلف است با همكاري و هماهنگي كليه دستگاه‌ها نسبت به تكميل و تصويب برنامه جامعه « توسعه و كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات » تكفا توسط شوراي عالي اطلاع رساني ظرف دو ماه آينده اقدام نمايد.

ماده 2 – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني در هماهنگي كامل با يكديگر موظفند به بسيج كليه امكانات مادي و انساني كشور جهت آماده سازي بيشتر حضور توانمند كشور در قلمرو فناوري اطلاعات و ارتباطات اقدام نمايند. در همين راستا دستورالعمل‌ها و ضوابط تهيه شده مراجعه فوق مورد عمل برنامه‌هاي عملياتي قرار خواهند گرفت.

ماده 3 – برنامه‌هاي هفتگانه ذيل همراه با پروژه‌هاي مربوط به عناوين اولويت‌هاي برنامه عملياتي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور در سال 1381 اعلام مي گردد.الف: طرح دولت الكترونيك (‌سيستم ، شبكه مجازي، قانون و امنيت)‌ ب : طرح گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت ديجيتالي نيروي انساني كشور.ج – طرح گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.د – طرح كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه خدمات اجتماعي.ه : طرح گسترش كاربرد فناوري اطلاعات وارتباطات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت.و – طرح گسترش كاربرد فناوري اطلاعات وارتباطات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقويت خط و زبان فارسي در محيط رايانه‌اي . ز – طرح توسعه واحد‌هاي كوچك و متوسط (SME) فعال در فناوري اطلاعات از طريق ايجاد مراكز رشد و پارك‌هاي فناوري .

ماده 4 – دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجازند در تهيه و تنظيم موافقتنامه‌هاي سال 1381 كشور و تامين اعتبار و تخصيص منابع ترتيبي اتخاذ نمايند تا به ميزان يك درصد از اعتبارات دستگاه‌ها در جهت برنامه‌هاي فوق و ساير طرح‌هاي مصوب شوراي عالي اطلاع رساني در چارچوب برنامه توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات بر اساس ضوابط مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و شوراي عالي اطلاع رساني مصرف گردد. اين سازمان همچنين مكلف است زمينه لازم براي هر چه فعال‌تر شدن اين دستگا‌ه‌ها و شركت‌هاي دولتي جهت گسترش نظام‌مند فناوري ارتباطات و اطلاعات را از طريق مبادله موافقتنامه‌ها يا مجامع شركت‌ها فراهم سازد.

ماده 5 – كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور به ويژه دستگا‌ه‌هايي كه به طور مشخص برنامه هاي طرح توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست،‌مكلفند به صورت همه جانبه و با اولويت ويژه نسبت به تجهيز و بسيج امكانات خود جهت محقق شدن دستاوردهاي طرح اقدام نمايند.

تبصره 1 – وزرا و روساي دستگاه‌ها مسئوليت ويژه راهبري، پيگيري و نظارت اين مهم را بر عهده خواهند داشت و در همين راستا لازم است نسبت به تعيين مجري با اختيارات ويژه با هماهنگي دبير شوراي عالي اطلاع رساني اقدام نمايند.

تبصره 2 – نماينده ويژه رييس جمهور (‌دبير شوراي عالي اطلاع رساني كشور)‌در اين موضوع مسئوليت پيگيري، نظارت عالي و گزارش‌دهي پيشرفت كار را به رييس جمهور و دولت بر عهده دارد.

ماده 6 – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است جهت بسط فعاليت‌ها و ايجاد اشتغال در قلمرو فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصي نسبت به تخصيص بخشي از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در اين راستا اقدام نمايد.



تولد ساندور بوتيچلي :

در چين روزي در سال 1444 ميلادي ساندرو بوتيچلي نقاش مشهور ايتاليايي به دنيا آمد .« تولد ونوس » عنوان مهمترين تابلوي اوست .



تولد ادوارد جنر :





در چنين روزي در سال 1749 ميلادي ادوارد جنر به دنيا آمد . وي پزشك مشهور انگليسي است كه عمل واكسيناسون را كشف كرده است . وي در همين روز در سال1796ميلادي براي نخستين بارمايه آبله را به بازوي يك انسان تزريق كرد. او با اين كشف خود جان بسياري از انسان ها را از خطر نجات داد .



جنگ عليه فرانسه :

در چنين روزي در سال 1756 ميلادي بريتانيا عليه فرانسه اعلان جنگ كرد . اين جنگ هفت سال به طول انجاميد .



اعلان شوروي در حمايت از صهيونيسم :

در چنين روزي در سال 1948 ميلادي اتحاد جاماهير شوروي سابق رژيم اشغالگر قدس را به رسميت شناخت . اين نخستين بار بود كه يك كشور از بلوك شرق صهيونيسم را مورد حمايت خود قرار مي داد .



نخستين مدرسه در يانوردي :

درچنين روزي در سال 1426 ميلادي براي نخستين بار در جهان مدرسه دريانوردي در كشور پرتغال آغاز به كار كرد .



تصويب قانون اساسي نروژ :





درچنين روزي در سال 1814 ميلادي ، نروژ سرانجام به مشروطه دست يافت و قانون اساسي اين كشور به تصويب رسيد.

