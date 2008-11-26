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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۴۴

همایش بزرگداشت علامه طباطبایی در کرج برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: همایش بزرگداشت علامه طباطبایی با هدف بررسی شخصیت فکری این عالم برجسته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج دبیر همایش بزرگداشت علامه طباطبایی  و رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد ظهر امروز در سالن اجتماعات دکتر جاسبی اظهار داشت: علامه طباطبایی یک شخصیت تک بعدی نداشته و جنبه های علمی، عقلی، فلسفی، فقهی و عرفانی این عالم بر کسی پوشیده نیست.

دکتر علی نراقی افزود: علامه طباطبایی در سالهایی که هیچکس جرات تدریس و تعلم فلسفه را نداشت، یکه تاز ترویج افکار و اصول فلسفی در حوزه و جامعه بود تا جایی که امروز بسیاری از علمای برجسته افتخار خود را شاگردی این دانشمند کبیر عالم اسلام می دانند.

همچنین دراین مراسم استاد دانشگاه تهران و یکی از برجسته ترین شاگردان علامه طباطبایی در سخنانی عنوان کرد : علامه طباطبایی در تمام مراتب معارف اسلامی شخصیتی بود که به انصاف ازمصادیق عالم ربانی است.

دکتر علی شیخ الاسلامی خاطرنشان کرد: با نگاهی به زندگی علامه طباطبایی چه از نظر احوال و چه از نظر جامعیت در علوم و فنون اسلامی و چه از نظر فلسفی و عرفانی حتی روایی، فقهی و قرآنی این استاد  می توان دریافت وی از استادان فرهیخته و گرانقدری  بهره برده است.

وی افزود: شخصیتی همانند علامه طباطبایی را کمتر می توان در حوزه و دانشگاه جستجو کرد و علامه طباطیایی از جمله شخصیتهایی بود که آفاق امید را به دستگاه تعلیم و تربیت اسلامی تاباند.

کد مطلب 790632

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