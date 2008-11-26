همایش بزرگداشت علامه طباطبایی در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج دبیر همایش بزرگداشت علامه طباطبایی و رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد ظهر امروز در سالن اجتماعات دکتر جاسبی اظهار داشت: علامه طباطبایی یک شخصیت تک بعدی نداشته و جنبه های علمی، عقلی، فلسفی، فقهی و عرفانی این عالم بر کسی پوشیده نیست.

دکتر علی نراقی افزود: علامه طباطبایی در سالهایی که هیچکس جرات تدریس و تعلم فلسفه را نداشت، یکه تاز ترویج افکار و اصول فلسفی در حوزه و جامعه بود تا جایی که امروز بسیاری از علمای برجسته افتخار خود را شاگردی این دانشمند کبیر عالم اسلام می دانند.

همچنین دراین مراسم استاد دانشگاه تهران و یکی از برجسته ترین شاگردان علامه طباطبایی در سخنانی عنوان کرد : علامه طباطبایی در تمام مراتب معارف اسلامی شخصیتی بود که به انصاف ازمصادیق عالم ربانی است.

دکتر علی شیخ الاسلامی خاطرنشان کرد: با نگاهی به زندگی علامه طباطبایی چه از نظر احوال و چه از نظر جامعیت در علوم و فنون اسلامی و چه از نظر فلسفی و عرفانی حتی روایی، فقهی و قرآنی این استاد می توان دریافت وی از استادان فرهیخته و گرانقدری بهره برده است.

وی افزود: شخصیتی همانند علامه طباطبایی را کمتر می توان در حوزه و دانشگاه جستجو کرد و علامه طباطیایی از جمله شخصیتهایی بود که آفاق امید را به دستگاه تعلیم و تربیت اسلامی تاباند.