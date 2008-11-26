ورود مالکی به پارلمان عراق/ اعلام موضع فراکسیون ایاد علاوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه دولتی العراقیه وابسته به دولت عراق، نوری المالکی هم اکنون در پارلمان عراق منتظر آغاز رای گیری درباره توافقنامه امنیتی است.



این در حالی است که اسامه النجفی عضو فراکسیون العراقیه به ریاست ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق اعلام کرد این فراکسیون تصمیم گرفته است به توافقنامه عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق در نشست امروز پارلمان رای مثبت دهد.



وی درعین حال گفت : فراکسیون العراقیه امروز به نفع توافقنامه رای خواهد داد، اما من بر ضد آن رای خواهم داد.



با اعلام نجفی مبنی بر موافقت فراکسیون العراقیه که تعداد نمایندگان آن در پارلمان 19 نفر است؛ تعداد نمایندگانی که ممکن است به نفع این توافقنامه رای دهند بین 150 تا 157 نماینده نفر خواهد بود.



ائتلاف عراق یکپارچه به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی، ائتلاف کردستان عراق، حزب الامه ( با یک کرسی) و حزب کمونیست موافقت خود را با این توافقنامه اعلام کرده اند.



تصویب این توافقنامه به موافقت دو سوم نمایندگان حاضر در جلسه پارلمان یعنی کمتر از 122 نماینده نیاز دارد.



این نماینده عراقی درباره علت مخالفت خود با این توافقنامه گفت : معتقدم این توافقنامه به نفع اوضاع عراق نیست و پیامدهای خطرناکی بر آینده عراق دارد و حقوق عراق را نقض می کند.



نشست پارلمان عراق قرار بود صبح امروز برگزار شود، اما شیخ خالد العطیه معاون رئیس پارلمان، از موکول شدن نشست به عصر امروز خبر داد.