اولین شرکت بیمه محصولات کشاورزی لرستان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان کوهدشت، شاکرمی ظهر امروز در جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی این شهرستان، اظهار داشت: این شرکت با هدف حمایت همه جانبه از کشاورزان تشکیل خواهد شد.

وی تصریح کرد: این شرکت برای اولین بار در لرستان در سطح شهرستان کوهدشت ایجاد می شود.

رئیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان لرستان یادآور شد: در سال جاری 70 میلیارد ریال خسارت به کشاورزان این استان پرداخت شده است.

شاکرمی خاطر نشان کرد: این میزان خسارت در میان بیش از 30 هزار کشاورز خسارت دیده در سطح استان لرستان توزیع شده است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان کوهدشت نیز در ادامه این جلسه، بیان داشت: از اعتبار اختصاص داده شده برای جبران خسارات خشکسالی دو میلیارد و 900 میلیون ریال به هشت هزار کشاورز این شهرستان پرداخت شده است.

رضا فتحی با اشاره به اینکه این میزان اعتبار به 47 هزار و 500 هکتار از اراضی شهرستان کوهدشت اختصاص یافت، تصریح کرد: همچنین از ابتدای سالجاری تاکنون 38 هزار هکتار محصول کشاورزی در این شهرستان تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه کشاورزان تا پایان آذرماه سالجاری می توانند نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کنند، خاطر نشان کرد: آخرین مهلت بیمه باغات انار شهرستان کوهدشت تا بیستم آذرماه سالجاری خواهد بود.