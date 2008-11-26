سومین شکست پیکان در همدان رقم خورد / هدیه بگوویچ به بالانشینان

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین دیدار از روز دوم هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم فوتبال پاس همدان موفق شد نتیجه 2 بر صفر از سد پیکان قزوین بگذرد و با کسب 3 امتیاز این دیدار از جمع تیم های پائین جدول فرار کند.

در این دیدار که از ساعت 14 در ورزشگاه قدس همدان و با قضاوت البرز حاجی پور برگزار شد، شهباز(5) و امید ابوالحسنی(70) گل های تیم فوتبال پاس همدان را به ثمر رساندند. وحید علی آبادی و امید ابوالحسنی بازیکنان اخطاری این دیدار از تیم پاس بودند. حسین معمار هم در دقیقه 5+90 به علت خطای عمد از زمین مسابقه اخراج شد.

ضمن اینکه پیکانی ها در این دیدار دو تعویض اجباری انجام دادند. ابتدا در دقیقه 20 نیمه نخست سعید لطفی به علت مصدومیت جای خود را به حسین معمار داد. همچنین در دقیقه 70 هم حسن رودباریان جایگزین محمد محمدی مصدوم شد.

با این پیروزی تیم فوتبال پاس همدان 20 امتیازی شد و به رده دهم جدول صعود کرد. همچنین پیکان هم با همان 29 امتیاز قبلی در جایگاه دوم قرار دارد. این شکست باعث خوشحالی بالانشینان جدول رده بندی شدتا فاصله امتیازی شان با پیکان کمتر شود.