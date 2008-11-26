به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله حسین نوری همدانی بعد از ظهر امروز در دیدار با رئیس سازمان همیاری اشتغال فارغالتحصیلان جهاد دانشگاهی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و اثرات آن گفت: در گذشته حاکمان مردم بر ایران با ظلم و جباری به این امر دست میزدند و اجازه گسترش مسائل اسلامی در جامعه را نمیدادند.
وی افزود: در گذشته دانشمندان ایرانی اجازه دستیابی به مسائل علمی را نداشتند و تمامی مسائل از کشورهای غربی برای ایران فرستاده میشد.
آیت الله نوری همدانی اظهار داشت: اما امروزه با درایت و تلاش دانشمندان ایرانی ما شاهد هستیم که ایرانیان قلههای علمی را فتح کرده و به عنوان خاری در چشم دشمنان محسوب شدهاند.
وی با بیان اینکه دشمن از این پیشرفت ایرانیان واهمه دارد اظهار داشت: باید جوانان را به کسب علم و پیشرفت تشویق کرد و روحیه خودباوری را در میان آنها تقویت کرد.
استاد حوزه علمیه قم افزود: دانشمندان ایرانی باید مهارتهای خود را افزایش داده و با خلق و ابتکارات جدید بر مشکلات غلبه کنند.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع عظام تقلید قم گفت: ایران امروزه به عنوان خاری در چشم دشمنان به حساب میآید و این به برکت نظام اسلامی است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله حسین نوری همدانی بعد از ظهر امروز در دیدار با رئیس سازمان همیاری اشتغال فارغالتحصیلان جهاد دانشگاهی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و اثرات آن گفت: در گذشته حاکمان مردم بر ایران با ظلم و جباری به این امر دست میزدند و اجازه گسترش مسائل اسلامی در جامعه را نمیدادند.
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