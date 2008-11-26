به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله حسین نوری همدانی بعد از ظهر امروز در دیدار با رئیس سازمان همیاری اشتغال فارغ‌التحصیلان جهاد دانشگاهی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و اثرات آن گفت: در گذشته حاکمان مردم بر ایران با ظلم و جباری به این امر دست می‌زدند و اجازه گسترش مسائل اسلامی در جامعه را نمی‌دادند.



وی افزود: در گذشته دانشمندان ایرانی اجازه دستیابی به مسائل علمی را نداشتند و تمامی مسائل از کشورهای غربی برای ایران فرستاده می‌شد.



آیت الله نوری همدانی اظهار داشت: اما امروزه با درایت و تلاش دانشمندان ایرانی ما شاهد هستیم که ایرانیان قله‌های علمی را فتح کرده و به عنوان خاری در چشم دشمنان محسوب شده‌اند.



وی با بیان اینکه دشمن از این پیشرفت ایرانیان واهمه دارد اظهار داشت: باید جوانان را به کسب علم و پیشرفت تشویق کرد و روحیه خودباوری را در میان آنها تقویت کرد.



استاد حوزه علمیه قم افزود: دانشمندان ایرانی باید مهارت‌های خود را افزایش داده و با خلق و ابتکارات جدید بر مشکلات غلبه کنند.