سامانه بارش زا در شرق دریای مدیترانه تشکیل می شود

پرویز رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: این سامانه با حرکت آهسته و شرق سوی خود از عصر جمعه از نوار غربی وارد کشور می شود و به تناوب تا اواسط هفته آینده در نیمه غربی فعال است.

وی ادامه داد: به دنبال ورود سامانه یادشده، از عصر جمعه تا اواخر روز یکشنبه برای استانهای واقع در غرب، شمال غرب، جنوب غرب و سپس دامنه های جنوبی البرز، بارش باران و برف، وزش باد، رگبار و رعد و برق و سپس کاهش دما پیش بینی می شود.

این مسئول افزود: این تغییرات جوی به تدریج از اوایل روز دوشنبه به استانهای واقع در شمال و مرکز کشور نیز کشیده می شود.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور خاطرنشان کرد: برای سواحل غربی دریای خزر و استان خراسان رضوی نیز در روز جمعه وزش باد، کاهش دما و بارش باران پیش بینی می شود.