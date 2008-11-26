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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۵

سامانه بارش زا در شرق دریای مدیترانه تشکیل می شود

سامانه بارش زا در شرق دریای مدیترانه تشکیل می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور از تشکیل یک سامانه بارش زا در شرق دریای مدیترانه در روز جمعه خبر داد.

پرویز رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: این سامانه با حرکت آهسته و شرق سوی خود از عصر جمعه از نوار غربی وارد کشور می شود و به تناوب تا اواسط هفته آینده در نیمه غربی فعال است.

وی ادامه داد: به دنبال ورود سامانه یادشده، از عصر جمعه تا اواخر روز یکشنبه برای استانهای واقع در غرب، شمال غرب، جنوب غرب و سپس دامنه های جنوبی البرز، بارش باران و برف، وزش باد، رگبار و رعد و برق و سپس کاهش دما پیش بینی می شود.

این مسئول افزود: این تغییرات جوی به تدریج از اوایل روز دوشنبه به استانهای واقع در شمال و مرکز کشور نیز کشیده می شود.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور خاطرنشان کرد: برای سواحل غربی دریای خزر و استان خراسان رضوی نیز در روز جمعه وزش باد، کاهش دما و بارش باران پیش بینی می شود.

کد مطلب 790640

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