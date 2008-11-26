  1. هنر
  2. سینمای ایران
۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۱

180 هزار فیلم غیر مجاز در اصفهان کشف شد

180 هزار فیلم غیر مجاز در اصفهان کشف شد

ستاد مبارزه با محصولات غیر مجاز سمعی و بصری در سه ماهه دوم امسال بیش از 178 هزار فیلم کپی غیر مجاز و غیر اخلاقی در استان اصفهان کشف و ضبط کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروهای ستاد مبارزه با آثار غیر مجاز در بازرسی از فروشگاههای عرضه محصولات سینمایی در آران و بیدگل، اردستان، برخوار و میمه، تیران و کرون، چادگان، خمینی‌شهر، خوانسار، دهاقان، سمیرم، شهرضا، فلاورجان، فریدن، کاشان، گلپایگان، لنجان، نائین، نجف‌آباد و نطنز به 105 واحد اخطاریه دادند و 28 واحد متخلف را پلمب کردند.

در این عملیات بیش از 106 هزار فیلم کپی غیر مجاز و بالغ بر 72538 فیلم غیر اخلاقی کشف و ضبط شده است. در استان اصفهان 405 فروشگاه عرضه‌کننده محصولات سمعی و بصری با مجوز وزارت ارشاد و 51 فروشگاه بدون مجوز فعالیت دارند.

کد مطلب 790643

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها