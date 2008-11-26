180 هزار فیلم غیر مجاز در اصفهان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروهای ستاد مبارزه با آثار غیر مجاز در بازرسی از فروشگاههای عرضه محصولات سینمایی در آران و بیدگل، اردستان، برخوار و میمه، تیران و کرون، چادگان، خمینی‌شهر، خوانسار، دهاقان، سمیرم، شهرضا، فلاورجان، فریدن، کاشان، گلپایگان، لنجان، نائین، نجف‌آباد و نطنز به 105 واحد اخطاریه دادند و 28 واحد متخلف را پلمب کردند.

در این عملیات بیش از 106 هزار فیلم کپی غیر مجاز و بالغ بر 72538 فیلم غیر اخلاقی کشف و ضبط شده است. در استان اصفهان 405 فروشگاه عرضه‌کننده محصولات سمعی و بصری با مجوز وزارت ارشاد و 51 فروشگاه بدون مجوز فعالیت دارند.