حاشیه های دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال اهواز

به گزارش خبرنگار مهر در حاشیه دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال اهواز حوادث و اتفاقات زیر رقم خورد.

* پیش از آغاز مسابقه از بلندگوی ورزشگاه از سوی مسئولان ورزشگاه آزادی موفقیت فدراسیون فوتبال ایران ، تیم ملی فوتسال ایران و وحید شمسایی برای تصاحب جایگاه برترین های فوتبال آسیا تبریک گفته شد.

* پیش از آغاز مسابقه داریوش مصطفوی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در جایگاه خبرنگاران حضور یافت و با به صدا درآمدن سوت آغاز مسابقه به جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی رفت.

* پژمان نوری بازیکن محروم تیم فوتبال پرسپولیس به همراه بازیکنان خارج از فهرست، این تیم بازی را از جایگاه ویژه وزشگاه آزادی تماشا کردند.

* با توجه به برگزاری مسابقه در روزهای میانی هفته تماشاگران اندکی به ورزشگاه آزادی آمده بود که پس از آغاز مسابقه رفته رفته به تعداد آنها افزوده شد اما به بیش از 30 هزار نفر نرسید.

* اکبر میثاقیان سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز که تیمش بازی تدافعی را به نمایش می گذاشت به علت بازی نه چندان جلب توجه تیمش بارها از سوی هواداران پرسپولیس متهم به ارائه ضد فوتبال شد.

* پیش از آغاز مسابقه افشین پیروانی ، محمود خوردبین ، احمدرضا عابدزاده، علیرضا واحدی نیکبخت، علیرضا محمد، حسین بادامکی و محمد منصوری سمت نیمکت استقلال اهواز رفتند و برای مربیان تیم دسته گل بردند.

* علی انصاریان بازیکن فصول گذشته تیم پرسپولیس نیز قبل از آغاز مسابقات نزد مربیان این تیم رفت و اجازه ورود به میدان گرفت.

* انصاریان که سابقه سالها بازی در تیم فوتبال پرسپولیس را دارد پیش از آغاز بازی به شدت از سوی هواداران این تیم تشویق شد.

* تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس پیش از آغاز مسابقه و در جریان بازی با سردادن شعارهایی از افشین پیروانی سرمربی موقت و جدید این تیم حمایت کردند.

* اکبر میثاقیان پیش از آغاز بازی کتی را که به تن داشت به کنار زمین انداخت که داور به وی تذکر داد که آن را از روی زمین بردارد.

* رحمان رضایی بازیکن جدید تیم فوتبال پرسپولیس با لباس شخصی بازی تیمش مقابل استقلال اهواز را از جایگاه ویژه ورزشگاه ازادی دنبال کرد.

* حسین هدایتی و مجید فرخزادی اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بازی این مقابل استقلال اهواز را با حضور درورزشگاه آزاد تماشا کردند.

* حمید درخشان سرمربی پیشن تیم فوتبال پرسپولیس از دیگر تماشاگران ویژه این بازی بود. بانوی مدرس آمریکایی که برای تدریس دوره داوری بانوان به ایران آمده است امروز به همراه جمعی از شاگردان خود و فریده شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال به ورزشگاه آزادی آمده بود. این گروه از بانوان با حضور در جایگاه خبرنگاران ورزشگاه آزادی بازی پرسپولیس و استقلال اهواز را تماشا کردند.

* در بین دو نیمه بازی پرسپولیس ، استقلال اهواز از کریم باقری و مازیار زارع دو بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس از سوی این باشگاه تقدیر شد.

* گوینده ورزشگاه آزادی برای خواندن تعویض دوم تیم فوتبال استقلال اهواز، نام این تیم را به اشتباه استقلال تهران عنوان کرد که این اشتباه وی با واکنش شدید هواداران پرسپولیس روبرو شد.