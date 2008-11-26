پوشش شبکه قرآنی سیما در گلستان گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا عصر چهارشنبه در نشست با مدیرکل صدا و سیمای گلستان افزود: نیاز است تا برنامه های این شبکه همانند سایر استانها در این منطقه پوشش داده شود.

وی اظهار داشت: همه دستگاه ها از جمله رسانه ملی وظیفه دارند برای ترویج فعالیتهای قرآنی در جامعه تلاش کنند.

وی از تلاشهای مرکز سیمای گلستان در تولید برنامه های فاخر و ارزشمند قدردانی کرد.

مسعود احمدی مدیرکل صداو سیمای گلستان نیز در این دیدار گفت: امیداواریم با تخصیص اعتبارات لازم به زودی مردم استان از شبکه قرآن سیما بهره مند شوند.

وی افزود: تاکنون تلاشهای خوبی در زمینه انعکاس فعالیتهای قرآنی و مذهبی در این مرکز صورت گرفته است.