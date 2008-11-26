60 درصد از افراد خشن در کودکی مورد خشونت قرار گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عنایت ظهر امروز در مراسم سالروز نفی خشونت علیه زنان در شیراز، با اشاره به اینکه این خشونتها نسل به نسل منتقل می شود، افزود: خشونت را می توان در انواع مختلف جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم کرد و زنان و کودکان نیز قربانیان این خشونتها به شمار می آیند.

وی تصریح کرد: خشونت خانگی علیه زنان موجب وارد شدن فشارهای عصبی و در پی آن افسردگی آنها می شود و به بیان دیگر خشونت نخستین عاملی بوده که موجبات کاهش اعتماد به نفس زنان در محیط خانواده را فراهم می کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز در ادامه با اشاره به نبود آمار درست و واقعی از اعمال خشونت علیه زنان بیان کرد: به خاطر نگرشهایی که زنان به این موضوع دارند خشونتهایی را که تحمل می کنند هیچگاه بروز نمی دهند از سویی دیگر فرهنگ حاکم بر جامعه نیز مانع می شود که زنان به مراجع قانونی مراجعه کنند.

عنایت با تاکید بر لزوم تغییر نگرش به زنانیکه متحمل این خشونتها شده اند، افزود: زنی که از شوهرش به خاطر اعمال خشونت علیه خود شکایت می کنند از سوی نزدیکان خود دچار برخوردهای نامناسبی می شوند و این امر موجبات حقارت او را فراهم می کند از این رو قبل از اعمال حمایت قانونی و تشکیل موسسات حامی این زنان، باید نگرشهای جامعه را تغییر داد.

در ادامه این نشست یک استاد دانشگاه دورتمند آلمان نیز بیان کرد: براساس آمارها و ارزیابیهای موجود 70 تا 95 درصد از خشونتها در دنیا مربوط به زنها و بچه ها و بیشتر ناموسی و جنسی است.

طاهره آقا با اشاره به اینکه عوامل مختلفی باعث تحمل خشونت از سوی زنان می شود، افزود: عوامل اجتماعی، فردی، ایدئولوژیکی، قانونی و... از جمله این علل بوده که باعث می شود زن نتواند محیط خانواده را ترک کند.

وی عنوان کرد: ایجاد مراکز مشاوره و خانه های حمایت از زنان می تواند در کاهش این اعمال خشنوتها علیه زنان بکاهد و از آنجایی که برخی قوانین مربوط به خانواده در کشور ایران بین زن و مردم تاحدودی نابرابری به وجود می آورد برای اصلاح این مسائل باید اقدامات لازم صورت گیرد.