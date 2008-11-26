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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۵۲

سارق کارتهای عابر بانک در یزد دستگیر شد

یزد - خبرگزاری مهر: سارق کارتهای عابر بانک به همراه همدستش توسط پلیس مبارزه با سرقت آگاهی یزد دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، به دنبال ارسال پرونده اعلام سرقت یک عابربانک از دادسرای عمومی و انقلاب یزد به اداره مبارزه با سرقت آگاهی یزد، مشخص شد مبلغ 71 میلیون ریال از حساب شخصی فردی برداشت شده است.

با پیگیری صورت گرفته و تحقیقات لازم از مسئولان بانک مشخص شد، تعدادی کارت عابر بانک تحویل نماینده یکی از ادارات شهر شده تا کارتهای بعضی از افرد آن سازمان را تفکیک و برداشت کند.

در این راستا ماموران، نماینده آن سازمان را به اداره آگاهی دعوت کردند. شخص یاد شده اعلام کرد در زمان تحویل و تفکیک کارتهای عابر بانک فردی به نام حایر و همسرش که یکی از کارمندان سازمان است نیز حضور داشته است.

اقدامات و تحقیقات لازم در این زمینه انجام و برای ماموران محرز شد که حایر سارق است. نامبرده پس از دستگیری معترف به دو مورد سرقت کارت عابر بانک در دو مرحله به تعداد 26 عدد کارت و برداشت در مجموع مبلغ 10 میلیون ریال از موجودی حسابهای فوق کرده است.

کد مطلب 790660

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