سارق کارتهای عابر بانک در یزد دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، به دنبال ارسال پرونده اعلام سرقت یک عابربانک از دادسرای عمومی و انقلاب یزد به اداره مبارزه با سرقت آگاهی یزد، مشخص شد مبلغ 71 میلیون ریال از حساب شخصی فردی برداشت شده است.

با پیگیری صورت گرفته و تحقیقات لازم از مسئولان بانک مشخص شد، تعدادی کارت عابر بانک تحویل نماینده یکی از ادارات شهر شده تا کارتهای بعضی از افرد آن سازمان را تفکیک و برداشت کند.

در این راستا ماموران، نماینده آن سازمان را به اداره آگاهی دعوت کردند. شخص یاد شده اعلام کرد در زمان تحویل و تفکیک کارتهای عابر بانک فردی به نام حایر و همسرش که یکی از کارمندان سازمان است نیز حضور داشته است.

اقدامات و تحقیقات لازم در این زمینه انجام و برای ماموران محرز شد که حایر سارق است. نامبرده پس از دستگیری معترف به دو مورد سرقت کارت عابر بانک در دو مرحله به تعداد 26 عدد کارت و برداشت در مجموع مبلغ 10 میلیون ریال از موجودی حسابهای فوق کرده است.