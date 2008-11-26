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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۷

تعویق مجدد نشست پارلمان عراق درباره توافقنامه خروج بدلیل تشدید اختلافات

تعویق مجدد نشست پارلمان عراق درباره توافقنامه خروج بدلیل تشدید اختلافات

یک عضو ائتلاف عراق یکپارچه از تعویق مجدد نشست پارلمان برای رای گیری درباره توافقنامه خروج نظامیان بیگانه به سبب دست نیافتن فراکسیونها به متن نهایی"سند اصلاح"به عنوان پیش شرط آنها برای دادن رای به این توافق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، عبدالهادی الحسانی عضو بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق اظهار داشت : پارلمان عراق تصمیم گرفت زمان برگزاری نشست درباره توافقنامه خروج نظامیان بیگانه را به پس از ساعت 18 امشب موکول کند، زیرا هنوز فراکسیونهای پارلمانی به متن نهایی سند موسوم به اصلاح سیاسی که گروهها تصویب آن را شرط رای دادن به توافقنامه عقب نشینی نظامیان اعلام کرده اند، دست نیافته اند.

قرار بود نشست پارلمان ظهر امروز برگزار شود، اما با وجود حضور نوری المالکی نخست وزیر عراق در پارلمان بارها به تعویق افتاده است.

بر اساس این گزارش، این نشست اهمیت خاصی دارد، زیرا ممکن است به بحث و کشمکش طولانی چند ماهه درباره توافقنامه عقب نشینی نظامیان بیگانه از عراق پایان دهد؛ توافقنامه ای که ماهیت حضور نظامیان آمریکایی را پس از پایان مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد در 31 دسامبر آتی تنظیم خواهد کرد.
کد مطلب 790666

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