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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۱۵

"نخل و نی" رئیسی در فرهنگسرای پایداری نقد می‌شود

"نخل و نی" رئیسی در فرهنگسرای پایداری نقد می‌شود

کتاب "نخل و نی" نوشته رضا رئیسی روز چهارشنبه 13 آذر در سومین نشست فصل در فرهنگسرای پایداری نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین نشست فصل سوم فرهنگسرای پایداری که به نقد و بررسی رمان "نخل نی" نوشته رضا رئیسی اختصاص دارد، فیروز زنوزی جلالی به عنوان منتقد حضور خواهد داشت.

"نخل و نی" نخستین جلد از سه گانه‌ای است که درباره وقایع خرمشهر از سال 1348 تا 1367 و به سبک و سیاق داستانی منتشر شده است. این کتاب به تازگی از سوی نشر صریر روانه بازار کتاب شده است.

 این نشست ساعت 15 روز چهارشنبه 13 آذر در فرهنگسرای پایداری واقع در خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا برگزار می‌شود.

کد مطلب 790667

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